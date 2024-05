Nell’arena politica italiana, un vivace dibattito istituzionale è emerso in seguito alla presentazione del decreto legge sull’agricoltura – noto anche come Decreto Agricoltura – da parte del ministro Francesco Lollobrigida, coinvolgendo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e scatenando una serie di interrogativi riguardo alla validità del provvedimento. In queste ore si stanno sviluppando nuove dinamiche, all’interno di questo braccio di ferro istituzionale, che hanno portato a dubbi e questioni cruciali sollevate dal Quirinale. Il colle infatti ha riportato delle incongruenze all’interno del testo del Decreto Agricoltura, che riguardano il panorama energetico nazionale ma anche eventuali accorpamenti tra società nazionali.

Un impasse istituzionale: Il Decreto Agricoltura bloccato al Quirinale

Il panorama politico italiano si anima con un braccio di ferro istituzionale tra il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riguardante il Decreto Agricoltura. Il provvedimento, approvato durante un acceso Consiglio dei ministri lo scorso lunedì sera, è stato sottoposto a un’analisi critica da parte del Quirinale, che ha sollevato dubbi significativi sul testo in questione.

Come ha fatto sapere la testata giornalistica del Foglio, Sergio Mattarella ha infatti bocciato il Decreto Agricoltura, alimentando così le tensioni tra il Colle e il Governo. In particolare modo, uno dei punti che ha sollevato più domande e difficoltà è stato quello dell’accorpamento della Sin – Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura – e l’Agea – Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Secondo il Quirinale, per accorpare queste due società serve il requisito di necessità e urgenza, che al momento mancano. A questo punto infatti, ci si trova davanti ad un aut-aut: o il ministro Lollobrigida non procede con le dovute modifiche al Decreto Agricoltura, oppure Sergio Mattarella non firmerà il decreto legge stesso, presentato e discusso nel Consiglio dei Ministri lunedì 6 maggio.

Le criticità sollevate dal Quirinale sul Decreto Agricoltura

Il Colle ha evidenziato tre principali questioni nel testo del decreto, che hanno suscitato perplessità tra gli uffici legislativi. In primo luogo, vi è la problematica dell’accorpamento della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura (Sin) nell’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (Agea), ritenuta carente dei requisiti necessari per la decretazione d’urgenza.

In secondo luogo, l’iniziativa di trasferire un corpo dei carabinieri dal Ministero dell’Ambiente a quello dell’Agricoltura ha sollevato interrogativi sul fronte della coerenza e della necessità. Questo significa quindi che il Comando delle unità forestali e ambientali sarebbero accorpate all’Arma dei Carabinieri. Infine, le incongruenze riscontrate nei passaggi relativi all’installazione di pannelli solari a terra hanno ampliato le incertezze sulle misure proposte.







Oltre ai punti in questione, principali motivi di scontro, si è scatenata un’altra bufera contro il Ministro Lollobrigida, in seguito a delle esternazioni durante il Question Time sulla situazione ambientale in Italia. Il ministro infatti ha affermato che la situazione della siccità “riguarda, per fortuna, le regioni del sud che producono un valore del vino eccezionalmente rilevante”. In seguito a queste parole, molti sono stati i deputati del PD che hanno chiesto le dimissioni immediate del ministro dell’Agricoltura.

Il dibattito sui pannelli solari

Sempre secondo ciò che ha sottolineato il Foglio, una delle questioni più controverse del Decreto Agricoltura riguarda il divieto proposto per le installazioni di impianti fotovoltaici a terra, un’iniziativa fortemente sostenuta dalla Coldiretti ma criticata dalle aziende del settore delle rinnovabili. Tale divieto è stato oggetto di negoziati tra Lollobrigida e Pichetto Fratin, che hanno concordato delle deroghe da includere nel provvedimento al fine di raggiungere un compromesso soddisfacente per entrambe le parti.

Il dibattito sui pannelli solari è sicuramente una delle parti più problematiche, che sin da subito ha sollevato dubbi e timori. Il lento procedere del Decreto Agricoltura è dovuto proprio alla problematica dei pannelli solari. Sono stati specificati alcuni punti all’ordine del giorno, come l’altezza e la posizione dei pannelli solari rispetto alle coltivazioni agricole.

L’interlocuzione in corso

Nonostante le criticità sollevate, il dossier del Decreto Agricoltura non è ancora giunto sulla scrivania del Presidente Mattarella, e pertanto rimane aperta la possibilità di apportare modifiche al testo originale. Attualmente, gli uffici tecnici del Quirinale e quelli del Ministero dell’Agricoltura sono impegnati in un dialogo costruttivo al fine di risolvere le divergenze e pervenire a una versione finale del provvedimento che rispetti i requisiti istituzionali e le esigenze del settore agricolo.

Lucrezia Agliani