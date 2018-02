Diuretici, una delle invenzioni più dibattute e uno degli “integratori” più cliccati sui siti di acquisti. Come mai hanno così tanto successo? E, sopratutto, funzionano davvero?

A cosa servono?

Il farmaco diuretico è un farmaco e nasce con lo scopo di curare o tamponare effetti negativi di condizioni patologiche nell’individuo, non per mandare via l’acqua in eccesso o la ritenzione idrica sulle cosce. Si tratta di farmaci veri e propri con scopi molto più importanti, non estetici sopratutto.

Possono aiutare ad eliminare i liquidi?

Il nostro organismo possiede già tutto ciò che serve per eliminare i liquidi, certo, se glielo concediamo e non andiamo costantemente, ogni giorno, a remare contro queste funzioni, aumentando lo stress e il lavoro che il nostro corpo deve svolgere. Ricordiamo innanzitutto che non tutti i liquidi devono essere eliminati, la disidratazione è una condizione mortale, non lo dimentichiamo! Una certa quantità di liquidi deve rimanere nel nostro organismo, sopratutto per quanto riguarda il corpo femminile, progettato, a differenza di quello maschile, per trattenerne di più. Le conseguenze possono essere davvero gravi, anche rischiare la vita rientra tra queste per cui cerchiamo di conoscere i diuretici e il loro scopo reale.









I liquidi nel nostro corpo e la loro corretta distribuzione hanno ragione di esistere sulla base di un equilibrio molto delicato fra sodio e potassio, all’interno del nostro organismo. Il diuretico manderà via dei liquidi ma ne richiamerà altrettanti perchè quell’equilibrio già poco stabile verrà compromesso e la condizione non potrà che peggiorare oppure tornare al punto di partenza: il corpo umano è una macchina perfetta, sopratutto se l’essere umano non cerca di interferire malamente per rovinare gli equilibri presenti, giocare con le quantità di sodio e di potassio, assumere diuretici, potrà avere effetto per circa 48 ore, il corpo, dopo questo lasso di tempo, si accorgerà del trucco e riporterà tutto alla condizione iniziale.

Domenica Lupia