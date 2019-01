Difficile dire quanti siano stati i morti in questi sette anni. L’Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus), parla di almeno 350mila vittime. Ancora, qualche anno anni fa l’inviato speciale dell’Onu Staffan de Mistura aveva fornito una cifra intorno alle 400mila persone uccise. Circa undici milioni di persone circa sono sfollate (5,5 milioni di profughi fuori dal Paese e 6,5 all’interno) e l’economia è distrutta.

I bombardamenti e l’ uso indiscriminato di armi esplosive in centri densamente popolati hanno provocato un enorme numero di vittime fra bambini e adolescenti, che oggi contano per un quarto delle vittime civili totali.

Marilena Passaretti