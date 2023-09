I talebani firmano contratti minerari per sfruttare le ricche risorse dell’Afghanistan

I Talebani firmano contratti minerari di notevole portata, aprendo così le porte allo sfruttamento delle ricche risorse minerarie del paese. Questo passo cruciale solleva importanti interrogativi sulla loro capacità di gestione economica e sulle implicazioni per l’Afghanistan e la comunità internazionale.

L’Afghanistan è da tempo noto per le sue ricche risorse minerarie, un tesoro nascosto sotto il terreno di questa nazione afflitta dalla guerra. Il recente annuncio del governo guidato dai talebani riguardo alla firma di sette contratti minerari per un valore di 6,5 miliardi di dollari con aziende locali e partner stranieri ha sollevato molte domande sulla gestione di questo settore cruciale e sulla loro capacità manageriale.

Il vice primo ministro per gli affari economici, Mullah Abdul Ghani Baradar, ha recentemente avuto un incontro con l’ambasciatore iraniano a Kabul, Hassan Kazemi Qomi, nel quale ha sottolineato che l’Afghanistan si impegna a non interferire negli affari interni di altri paesi e si aspetta lo stesso da loro. Questo è un passo importante verso la normalizzazione delle relazioni diplomatiche e commerciali dell’Afghanistan con il resto del mondo.

Nel frattempo, l’ambasciatore iraniano Qomi ha espresso l’interesse di Teheran a cooperare con Kabul in diversi settori, tra cui quello economico, agricolo, industriale e dei trasporti ferroviari. Questa cooperazione potrebbe portare a opportunità di sviluppo economico per entrambe le nazioni, soprattutto considerando le risorse minerarie inesplorate dell’Afghanistan.

I sette contratti minerari siglati tra Kabul e aziende locali, alcune delle quali con partner stranieri in Cina, Iran e Turchia, rappresentano un passo significativo verso lo sfruttamento di queste risorse. Secondo i termini dei contratti, le aziende estrarranno e lavoreranno minerali preziosi come ferro, piombo, zinco e oro in quattro province dell’Afghanistan: Herat, Ghor, Logar e Takhar.

Da notare che negli anni passati, funzionari militari e geologi statunitensi hanno rivelato che l’Afghanistan ospita giacimenti minerari del valore di quasi 1 trilione di dollari. Questi giacimenti comprendono minerali preziosi come rame, marmo, talco, carbone, litio, cromite, cobalto, oro, lapislazzuli, pietre preziose e molto altro. Tuttavia, a causa della guerra e dell’instabilità politica che ha afflitto il paese, gran parte di queste risorse è rimasta inutilizzata.

La gestione efficace e produttiva di queste risorse segnerà il prossimo futuro dell’Afghanistan, per questo motivo la comunità internazionale e gli investitori esteri stanno monitorando da vicino come il governo talebano affronterà questa sfida. La trasparenza, la buona governance e il rispetto per l’ambiente sono aspetti fondamentali nella gestione sostenibile delle risorse minerarie, e, in mezzo a tanto scetticismo, il governo afghano dovrà dimostrare di essere in grado di garantire tali pratiche.

L’annuncio dei contratti minerari rappresenta un passo significativo per l’Afghanistan nel sfruttamento delle sue ricche risorse minerarie. Tuttavia, il successo di questa iniziativa dipenderà dalla capacità gestionale dei talebani nel garantire una gestione responsabile e sostenibile di queste risorse, rispettando gli standard internazionali e promuovendo lo sviluppo economico del paese. La cooperazione con paesi come l’Iran può essere un elemento chiave per il successo di questo sforzo, ma il futuro rimane incerto e sarà soggetto a molte sfide e opportunità.