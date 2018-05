Riusciranno i classici gestori telefonici a star dietro a Iliad? La nuova compagnia telefonica francese, infatti, propone pacchetti con prezzi talmente stracciati da sembrare inverosimile.

5,99 euro al mese per 30 giga di traffico Internet 4G, chiamate e sms illimitati verso 65 Paesi. Questa è l’offerta scioccante proposta da Iliad che durerà per sempre. Ebbene sì, Xavier Neil, il fondatore dell’azienda francese, garantisce che l’offerta non ha limiti di scadenza.

C’è un “ma” perché sembra tutto troppo bello. Il numero di pacchetti disponibili con quest’offerta strepitosa sono limitati. Solamente il primo milione di clienti, infatti, potrà godere di quest’offerta imperdibile.

Il ceo di Iliad Italia, Benedetto Levi, spiega il perché di un prezzo così basso:









La gente vuole libertà. La nostra offerta è senza vincoli se rimarrete con noi è perché lo vorrete. Questa è la rivoluzione, vogliamo cambiare davvero il settore e mettere le persone al centro

Una concorrenza spietata

In un mondo pieno di compagnie telefoniche, l’unico modo per riuscire a guadagnarsi qualche cliente, è rappresentato dall’applicazione di prezzi competitivi. I gestori storici, infatti, hanno da circa un anno operato una strategia al ribasso per fare in modo che nessun’altra compagnia potesse affermarsi.

Il patron di Iliad, ha un obiettivo: conquistare il 15% del mercato del mobile. Essendo un uomo d’affari sa benissimo che le dinamiche nascoste sono molteplici e non lo tiene nascosto. Durante la presentazione, infatti, ha più volte ribadito il concetto che altri gestori nascondono costi con pacchetti che sembrano convenienti.

Xavier Neil, consapevole della forza comune dei tre gestori leader, inoltre, ha annunciato di non temere nessuno:

hanno paura di noi e fanno bene

E ha detto proprio bene perché la sua offerta straccia tutte quelle delle principali concorrenti. Quest'ultime potrebbero reagire promuovendo, con difficoltà, tariffe ancora più basse?









Insomma, le premesse per una battaglia a colpi di cellulare ci sono tutte. Noi intanto stiamo a guardare e magari proveremo a metterci in fila per rientrare in quel primo fortunato milione.

Elena Carletti