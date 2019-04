Intelligenza artificiale al potere? Un europeo su quattro è favorevole

L’intelligenza artificiale al potere?

Secondo uno studio, un europeo su quattro si fida dell’intelligenza artificiale più dei politici. In media il 25% dei cittadini nei principali paesi europei sarebbero disposti a lasciare governare gli algoritmi. Il tasso percentuale dei favorevoli sale a circa il 30% in Germania, Italia, Irlanda e Regno Unito. Addirittura al 43% nei Paesi Bassi.

Quindi un quarto degli europei preferirebbe affidarsi all’intelligenza artificiale per fare scelte politiche piuttosto che ad umani in carne e ossa. Anche se, preoccupantemente, la stessa ricerca evidenzia che oltre la metà (56%), di quelli interrogati, temono che i robot sostituiranno i lavori umani.

Il sondaggio proviene dall’Istituto universitario spagnolo IE che ha definito la governance delle nuove tecnologie insieme ai cambiamenti climatici come la più grande sfida che l’UE attualmente deve affrontare.

La mentalità, che probabilmente si riferisce alla crescente sfiducia dei cittadini nei confronti dei governi e dei politici, costituisce una significativa discussione sul modello europeo di democrazia rappresentativa. Poiché sfida la nozione stessa di sovranità popolare. Secondo il direttore esecutivo del centro universitario per la governance del cambiamento, Diego Rubio. Il Regno Unito, i Paesi Bassi e la Germania aumentano la fiducia in AI per i politici a uno su tre.









Il rapporto suggerisce anche che il 70% di coloro che sono stati interrogati ritiene che senza una regolamentazione appropriata, le nuove tecnologie causeranno più danni che benefici nella società nel prossimo decennio.

La stragrande maggioranza degli europei si aspetta che i loro governi stabiliscano nuove leggi e tasse per limitare l’automazione e prevenire lo spostamento di posti di lavoro, anche se ciò significa rallentare il progresso economico”, ha affermato Rubio. Questi risultati sono coerenti tra paesi, gruppi di età, generi e, forse più sorprendentemente, ideologie.

Eppure, questo tipo di misure sono attualmente fuori dal dibattito politico. Afferma inoltre che due terzi (68%) lo trovano riguardo al fatto che le persone trascorreranno più tempo a socializzare online che di persona negli anni a venire.

Rischi e benefici

Considerando seriamente la questione dell’intelligenza artificiale a capo delle democrazie, è chiaro che ci sarebbero vantaggi e svantaggi. Ad esempio, è facile immaginare che l’intelligenza artificiale possa basarsi sui dati relativi a regimi politici che hanno esercitato il loro potere per secoli. Quindi, potrebbe fare scelte politiche migliori per il bene delle persone e del pianeta, probabilmente senza belligeranza, inganno, corruzione e altri conflitti di interesse.

D’altra parte, i rischi non devono essere scartati. In effetti, l’ intelligenza artificiale è nota per il suo pragmatismo . Cosa succederebbe se decidesse che per garantire la sopravvivenza a lungo termine della Nazione, la sua popolazione dovrebbe essere ridotta? Questo è solo un esempio, ma le domande sono molto reali sul concetto di scenario di emergenza . Inoltre, nessuna tecnologia attuale consentirebbe lo sviluppo di intelligenza artificiale in grado di governare uno stato autonomamente. Tale prospettiva è quindi totalmente speculativa.

Anche così, considera l’emergere di una possibile intelligenza artificiale e devota al bene delle persone e del pianeta . Quest’ultimo potrebbe voler prendere la questione del riscaldamento globale dalla buona fine. Può darsi che le difficoltà siano troppo grandi, perché riguarda la necessità di profondi cambiamenti nella società attraverso molteplici azioni draconiane.

Il rapporto European Tech Insights 2019 ha esaminato l’atteggiamento del pubblico nei confronti della tecnologia in otto paesi: Francia, Germania, Italia, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi e Regno Unito.

