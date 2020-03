Intervista a Zehra Dogan: dipingere con il sangue per resistere

Vi starete chiedendo il motivo.

Nel 2016, anno in cui Erdoğan ha dichiarato lo stato di emergenza a seguito del golpe, Zehra Dogan si trovava a Nusaybin. Questa piccola cittadina turca, al confine con la Siria, è prevalentemente abitata da curdi. Per tale ragione è stata letteralmente ridotta in macerie dai militari del governo.

Travolta prima dallo sgomento e poi dalla rabbia, Zehra si arma di pennello e raffigura ciò che vede: edifici semidistrutti dalle cui finestre sventolano bandiere turche. Il disegno, su Twitter, fa il giro del mondo e la sentenza di propaganda terroristica ovviamente non tarda ad arrivare.

Nel periodo di detenzione, nonostante il divieto di dipingere e di creare qualunque cosa avesse a che fare con l’arte, si ingegna. Con materiali di fortuna continua a disegnare e a disobbedire. Usa gli avanzi di cibo, i capelli, il tè, il caffè ed il sangue mestruale. Disegna e così compie la sua Resistenza.

Se disegnare la realtà supera i confini della critica, devo chiedere quali limiti siano stati superati nel distruggere questa città nella realtà. Inoltre, l’arte non ha limiti. Tale interpretazione è il segno di un’insufficienza intellettuale. Pertanto, non sono stata né sorpresa né abbattuta. Se la prigione era il prezzo da pagare per proclamare la verità, beh, ero disposta a correre il rischio . Ho resistito attraverso la consapevolezza di questa realtà e grazie alla solidarietà che ci aiuta l’un l’altro a rimanere in piedi in prigione. La prigione non è solo privazione ma anche un vero luogo di resistenza.

Posso dire che il mio è stato un verdetto tragicomico. Sono stata condannata per aver disegnato la città distrutta di Nusaybin e farlo avrebbe oltrepassato i “limiti della critica”. Non c’è nulla di immaginario in questo disegno. È la rappresentazione artistica della realtà.

Queste accuse e queste sentenze non sono una novità in Turchia. In tempi diversi, sotto diversi governi, questo modo di mettere a tacere e punire l’opposizione è sempre esistito nella storia della giovane repubblica turca. Negli ultimi anni, innumerevoli giornalisti, attivisti per i diritti umani, intellettuali, autori-artisti, ma anche politici di sesso maschile e femminile sono stati perseguiti, accusati e incarcerati. Sono lungi dall’essere l’unica. Le carceri turche sono costantemente piene.

La violenza non è solo fisica. Ad esempio, mi impedivano di avere materiali da disegno. Hanno confiscato i miei disegni e, per due anni, ho cercato di produrli in segreto. Non c’è niente di peggio per un pittore, per un artista, doversi nascondere per produrre arte. E vedere i suoi lavori, i suoi successi, distrutti davanti ai suoi occhi sono una tortura. È una politica di intimidazione.

Per quanto riguarda la tortura fisica, ho amiche che l’hanno subita, in particolare nella prigione di Tarso. Volevano installare telecamere di sorveglianza nei reparti, nelle zone di privacy e le mie amiche non l’hanno accettato. Questo è successo prima del mio arrivo.

L’amministrazione ha anche richiesto la disciplina militare alle detenute e loro hanno obiettato. Hanno risposto che come prigioniere politiche non lo avrebbero mai accettato. Hanno organizzato proteste, azioni Femen. Sono state torturate. Rinchiuse per giorni nella cella nota come “sponge room“. Tenute in stanze che possono rendere psicologicamente molto disturbati gli esseri umani. Ad alcune avevano fatto cadere i denti, altre in seguito hanno sviluppato malattie ginecologiche.

Quando sono arrivata, alcune donne avevano ancora lividi intorno alla vita. Erano state pesantemente torturate e private di cibo e acqua per giorni. Questo genere di cose è oggi ancora in corso in Turchia.