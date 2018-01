Ci dispiace per Kim Jong-un, ma lui il nuovissimo Kit Kat rosa non potrà mangiarlo. A meno che non voglia telefonare al suo collega, Moon Jae-in, presidente della Corea del Sud. Scherzi a parte, il Kit Kat rosa esiste davvero. A lanciarlo è stata la divisione giapponese della Nestlé.









Kit Kat rosa, ovvero Sublime Ruby

Si scrive Kit Kat Chocolatory Sublime Ruby, si legge cioccolato rosa. Per la prima volta al mondo, viene commercializzato il cioccolato rosa naturale, senza utilizzo di colorati. A farlo è stata la divisione giapponese del gruppo Nestlé, che ha messo in collaborazione Barry Callebaut e lo chef Yasumasa Takagi.

Barry Callebaut è il “re” del cacao. E’ stato proprio lui, nel settembre 2017, a produrre il cioccolato “rosso rubino”. Era dagli anni ’30, quando fu inventata la cioccolata bianca, che non veniva trovato nessun nuovo colore naturale per la cioccolata.

Lo chef Yasasuma Takagi aveva già collaborato in passato con la Nestlé. Sempre nei mercati di Giappone e Corea del Sud, era stato lanciato il Kit Kat al thé verde. Il successo fu insperato e non replicabile in altre nazioni. In Giappone esistono ben 300 diverse varianti di Kit Kat, e il lancio del Kit Kat rosa in concomitanza con le feste di San Valentino appare un’ottima strategia di marketing.









In un’intervista rilasciata a The Indipendent, lo chef si dichiara orgoglioso di essere parte di questa nuova creazione:

Sono estremamente onorato di far parte di questo momento fondamentale della storia del cioccolato, con il quale ho lavorato intimamente per oltre trent’anni. Ho creato un Kit Kat particolarmente semplice che ti consente di goderti al massimo la nuova fragranza fruttata e la sottile acidità del cacao rubino.

La mission di Nestlé: ridurre lo zucchero

Il nuovo Kit Kat rosa si accorda perfettamente con la missione di Nestlé per la riduzione dello zucchero nella cioccolata. Il cioccolato rosso rubino è un’alimento naturale, senza aggiunta di additivi o aromi artificiali. Il sapore del cioccolato è simile a quello dei frutti di bosco, presenta inoltre pochi zuccheri. Via libera ad assaggiarlo, quindi, anche per chi è sempre attento al conteggio delle calorie!









Un portavoce di Nestlé ha dichiarato al New York Daily News le sue grandi speranze per il rilascio del nuovo Kit Kat rosa anche in altri mercati:

E’ davvero grandioso sapere che Kit Kat sia il primo marchio al mondo ad utilizzare questo nuovo cioccolato color rubino. Per ora sarà un’esclusiva soltanto per il Giappone e la Corea del Sud, ma terremo d’occhio il modo in cui verrà lanciato e guarderemo alle opzioni per altri formati e altri mercati in futuro.

Non nego che, se lo lanciassero in Italia, mi accamperei davanti al negozio proprio come tanti si accampano davanti agli Apple Store per il lancio di un nuovo iPhone.

Se invece vivete negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia o Svizzera, da oggi potete acquistare la novità del momento online, nello shop Nestlé. Attenzione, avvertiamo che questo sito può creare dipendenza da cioccolato!

Lorena Bellano