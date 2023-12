L’evoluzione dell’imposta sul reddito è una storia che abbraccia l’incidenza e la trasformazione di una tassa che, nel corso dei secoli, è passata da una misura di emergenza, sollevando sfide e dubbi iniziali, a diventare una componente fondamentale dei sistemi fiscali globali. Questa evoluzione mette in evidenza come la necessità di finanziare le attività dello stato abbia spinto all’adozione di nuove politiche fiscali, ma anche come il dibattito e le controversie siano sempre stati un aspetto essenziale del suo sviluppo.

Nel mondo contemporaneo, l’imposta sul reddito rappresenta una delle principali fonti di finanziamento per molti stati. Mentre la sua necessità per garantire il corretto funzionamento dei servizi pubblici è indiscutibile, non possiamo ignorare che questa tassa è spesso oggetto di aspre discussioni. La stessa parola “imposta” evoca un senso di obbligo e sottomissione, e non sorprende che sin dai suoi primi tentativi di introduzione, abbia generato molte critiche, come quelle espresse dall’illustre scrittore e politico Thomas Paine:

“Quello che prima era un saccheggio, poi ha assunto l’elegante nome di tassazione”.

L’origine di questa imposta risale ad una situazione di emergenza che si è verificata all’inizio del 1798, quando il Regno Unito si trovava come unica potenza ancora in guerra contro la Francia rivoluzionaria. Per far fronte alle enormi spese militari e cercare di influenzare l’andamento del conflitto, il giovane primo ministro britannico William Pitt si mise in cerca di nuove fonti di entrate. Nel novembre del 1797, Pitt propose di triplicare i tributi rispetto agli anni precedenti, puntando a tassare i beni di lusso, tra cui cavalli, carrozze, orologi e persino servitori. Era ben conscio delle polemiche che questa misura avrebbe suscitato, ma aveva l’obiettivo di rendere il sistema il più equo possibile, evitando l’indagine sulle proprietà personali, poiché sapeva che il popolo avrebbe trovato questa pratica odiosa e vessatoria.

Nonostante la convinzione del primo ministro che la necessità di difendersi da un nemico comune giustificasse la tassa, la sua proposta incontrò una forte opposizione in parlamento e fu persino definita “mostruosa”. Tuttavia, l’appello al patriottismo e la minaccia di bancarotta dello stato portarono all’approvazione della cosiddetta “tassa tripla” il 12 gennaio 1798.

Un influente sostenitore di questa misura fu il vescovo di Llandaff, Richard Watson, il quale dichiarò:

“I rimedi parziali sono inefficaci e le mezze misure non ci salveranno”.

Tuttavia, le voci contrarie erano molto più numerose. Alla fine, questa tassa non riuscì a produrre l’effetto sperato e riuscì a raccogliere solo due dei quattro milioni e mezzo di sterline previsti. Sebbene venisse compensata da contributi volontari per la guerra, questo insuccesso spinse il primo ministro a riconsiderare la sua proposta iniziale e aprì la strada alla tassazione diretta del reddito.

Di fronte all’insoddisfazione popolare, Pitt cercò alternative fiscali più in linea con la capacità economica dei contribuenti. Decise quindi di tassare tutti i proventi indipendentemente dalla loro origine. Il 9 gennaio 1799, il parlamento britannico approvò l’imposta sul reddito, una tassa progressiva che poteva raggiungere il 10% sui redditi superiori a 200 sterline, mentre quelli inferiori a 60 sterline erano esenti. Inoltre, furono previste riduzioni fiscali per i contribuenti, basate, ad esempio, sul numero di bambini minori di sei anni che una famiglia aveva a carico.

Questa imposta rimase in vigore solo fino alla firma del trattato di Amiens nel 1802, che mise fine alla guerra con la Francia. Tuttavia, le ostilità ripresero appena un anno dopo, e il successore di Pitt, Henry Addington, dovette nuovamente ricorrere a questa forma di tassazione, cercando comunque di evitare il termine “imposta sul reddito” a ogni costo. Nonostante le difficoltà, la salute finanziaria del Regno Unito migliorò notevolmente.

Le guerre napoleoniche giunsero a termine, ma le opposizioni alla tassazione sul reddito rimasero forti, portando infine alla sua abolizione nel 1816.

La tassazione sul reddito non fece il suo ritorno fino al 1842 con l’Income Tax Act di Robert Peel, che mirava a sanare un crescente deficit di bilancio. Da quel momento iniziò a diffondersi in tutto il mondo. Nel 1862, gli Stati Uniti la introdussero per sostenere i costi della guerra civile, mentre nel 1864 arrivò in Italia, da poco unificata. In Francia, dopo diversi dibattiti, fu introdotta l’imposta sui valori immobiliari nel 1872, ma l’imposta sul reddito venne introdotta solo nel 1914, all’inizio della Prima Guerra Mondiale.

Questo percorso storico mostra come l’imposta sul reddito sia nata da necessità e controversie, ed è diventata una caratteristica chiave dei sistemi fiscali moderni in tutto il mondo. La sua evoluzione continua a essere al centro di dibattiti e discussioni, ma resta un elemento fondamentale per il finanziamento dei servizi pubblici e il mantenimento dell’equità economica nelle società contemporanee.