La politica israeliana: “uccidi e ridi”!

La disputa politica, storica e religiosa che ormai da 70 anni fa da contorno all’esistenza di Israele e all’ invasione della Palestina è troppo complicata, e come sempre accade in questi casi la conoscenza e il ragionamento vengono soppiantati dall’ideologia e dall’emotività.

Eppure il nocciolo della questione è di una semplicità disarmante e trova la sua sintesi in una frase storica pronunciata negli anni 70′ da Golda Meir , prima donna premier israeliana (in carica dal 1969 al 1974) tra i più feroci aggressori della Palestina:

“Potremmo perdonarvi per aver ucciso i nostri figli ma non vi perdoneremo mai per averci spinto a uccidervi”

Un concentrato di spietata ipocrisia che un cronista dell’epoca battezzò come politica del “Kill and cry”, uccidi e piangi, quasi che gli abitanti delle centinaia di villaggi occupati e distrutti da Israele e le migliaia di Palestinesi costretti a fuggire dalla loro patria per non potervi mai più ritornare dovessero presentarsi tutti insieme davanti ai loro carnefici per chiedere perdono.