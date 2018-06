La solidarietà vera in Italia esiste. Dopo i tristi avvenimenti degli scorsi giorni che mostravano un’Italia cinica e cruda, oggi ci dobbiamo ricredere.

Un uomo di Cologno Monzese, malato di leucemia, rischiava di restare senza stipendio. La legge, infatti, impone un certo numero di assenze per malattia retribuite dopo di che … il nulla.

Ma la dimostrazione di solidarietà dei colleghi di Emilio Lentini è senza precedenti. Questi hanno regalato al loro amico mille ore di ferie. Sono stati 110, infatti, i dipendenti che hanno donato otto ore di ferie ciascuno.

Il 53enne aveva terminato i giorni di malattia ma non era ancora pronto a tornare a lavoro dopo il trapianto. Emilio ha dichiarato:

Stavo già preparando le pratiche per l’aspettativa quando mi è arrivata questa bellissima notizia. Non so come ringraziare i miei colleghi, mi hanno davvero commosso. Grazie a loro posso mantenere lo stipendio anche per i prossimi mesi