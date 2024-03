Nelle ultime ore, si sta parlando della presenza della premier Meloni sul Wall Street Journal. La foto di copertina di oggi ha dato vita a un acceso dibattito sulla figura del Primo Ministro. L’immagine, scattata durante un recente evento pubblico, la ritrae mentre si nasconde nella giacca grigia del suo tailleur. Un’azione che ha scaturito moltissime polemiche.

Un ritratto controverso

Una foto di Giorgia Meloni, premier italiana, a testa bassa e coperta dalla giacca mentre ascolta il leader dei Verdi Angelo Bonelli alla Camera dei Deputati, ha conquistato la prima pagina del Wall Street Journal. L’immagine, scattata martedì 14 febbraio, ha scatenato un acceso dibattito sui media e sui social network, diventando un simbolo delle contrastanti interpretazioni della figura della leader di Fratelli d’Italia.

Un’espressione ambigua

Nella foto, la Meloni appare seduta al banco del governo, il volto parzialmente nascosto dalla giacca che tiene sollevata con la mano sinistra. Il suo sguardo è rivolto altrove, lontano da Bonelli che sta parlando. L’espressione del suo viso è indecifrabile: alcuni la interpretano come un gesto di disappunto o di fastidio verso le parole del leader verde, altri come un tentativo di evitare un contatto visivo diretto.

Non sono mancate le parole della premier Meloni:

«Noto lo scalpore di diversi esponenti dell’opposizione perché alle parole del leader dei Verdi Bonelli rivoltemi in Aula, ho risposto coprendomi ironicamente il volto per non destare ansia nel collega. Non so cosa intendesse con “sguardo inquietante”, ma mi scuso con il collega e con chiunque altro possa eventualmente sentirsi intimorito».

La replica di Bonelli è stata la seguente:

«Stavo intervenendo ricordando la catastrofe umanitaria in corso a Gaza. La premier Meloni invece di ascoltare si lasciava andare a sguardi che per quanto mi riguarda erano irricevibili. Poi ha fatto questo gesto perché le ho detto non faccia quegli sguardi inquietanti».

Un’immagine che fa discutere

L’immagine ha sollevato numerose critiche da parte dell’opposizione, che l’ha definita come “irrispettosa” e “arrogante”. Il Partito Democratico ha accusato la Meloni di “avere un atteggiamento di superiorità” e di “non voler ascoltare le critiche”.

I difensori della premier

I sostenitori della Meloni, invece, hanno difeso il gesto della premier, sottolineando come sia normale distrarsi durante un discorso in Parlamento. “Si tratta di un frame casuale di un discorso durato un’ora”, ha commentato il portavoce di Fratelli d’Italia. “La Meloni ascolta sempre tutti con attenzione”, ha aggiunto.







Un’immagine che racconta di più

Al di là delle polemiche, la foto del Wall Street Journal offre uno spaccato interessante della figura di Giorgia Meloni, una leader controversa che divide l’opinione pubblica. L’immagine coglie la sua determinazione e il suo carisma, ma anche la sua chiusura verso le critiche e la sua difficoltà a confrontarsi con il dissenso.

Un simbolo di un’Italia divisa

La foto è diventata anche un simbolo dell’Italia di oggi, un paese spaccato in due tra sostenitori e detrattori della Meloni. Un’Italia che fatica a trovare una coesione sociale e un dialogo costruttivo tra le diverse posizioni politiche.

Oltre la polemica: un ritratto di una leader complessa

Al di là delle polemiche e delle interpretazioni contrastanti, la foto del Wall Street Journal offre un ritratto sfaccettato di una leader complessa e controversa. Un’immagine che invita a riflettere sulla natura del potere, sul ruolo dell’opposizione e sulla dialettica democratica.

Indipendentemente dalle diverse letture, la foto della Meloni a testa bassa resterà impressa nella memoria collettiva come un’immagine emblematica di un’epoca politicamente turbolenta. Un’immagine che continuerà a suscitare dibattiti e ad alimentare la riflessione sul ruolo dei leader nella società contemporanea.

Inoltre, non bisogna dimenticare quanto sia interessante come un quotidiano come il Wall Street Journal abbia affrontato una notizia appartenente alla politica italiana.

Patricia Iori