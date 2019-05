Il gommone su cui viaggiava la piccola da ieri mattina si trovava a largo della Libia, nell’indifferenza di chi non è intervenuto a prestare soccorso ai 90 esseri umani presenti nell’imbarcazione, tra questi una donna incinta e un bambino di 9 mesi. Uno dei 3800 che nei primi mesi del 2019 ha cercato di raggiungere l’Europa.









Questo è quanto si apprende da un post su Twitter lanciato all’alba da Allarm Phone, che precisava: “Il sole sta sorgendo nel Mediterraneo centrale ma ora possono vedere con chiarezza che nessuno è nelle vicinanze. Sono ancora abbandonati a mare e non c’è nessun soccorso in vista”.

Sempre dall’account è arrivata la richiesta dell’intervento della nave Cigala Fulgosi della Marina Militare. Il peggioramento delle condizioni meteorologiche ha spinto il sopraggiungere dei soccorsi in mattinata, non ancora terminati.

Allarm Phone, un call center gestito dalla ong Watchformed in contatto con i migranti in mare, ha monitorato e reso nota su Twitter la situazione dell’imbarcazione. Dal profilo ufficiale hanno tenuto a chiarire che la morte della bambina di cinque anni non ha ancora trovato conferma.

Aggiungendo poi che sperano che nessuno abbia perso la vita, in quando sarebbe “Un vero scandalo che 90 persone siano state lasciate a rischio per oltre 23 ore”.

There's lots of speculation about a tweet in which we passed on what the #migrants told us: that a 5-year-old girl died. We never confirmed this as fact & we hope it is not true. Nobody needs to have died for this to be a scandal where 90 ppl were left at risk for over 23 hours.

