La 1° pista ciclabile solare sarà a Villasimius, in Sardegna

“Realizzeremo un’innovativa pista ciclo-pedonale rivestita di pannelli fotovoltaici, sormontati da una lastra di vetro antiscivolo e perfettamente integrati in una struttura in acciaio in grado di produrre energia. Così soddisferemo il fabbisogno energetico dei soggetti situati in prossimità del tracciato. Inoltre la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili attraverso le piste ciclabili – continua la descrizione – contribuirà al raggiungimento degli obiettivi ambientali del Comune, alla riduzione delle emissioni di CO2 e all’incremento della mobilità sostenibile. Inoltre comporterà un risparmio in termini energetici per i soggetti beneficiari. L’aspetto più interessante di questa iniziativa è proprio il duplice vantaggio di pubblico e privato. Perché se da un lato ridurrà l’inquinamento promuovendo la mobilità sostenibile, dall’altro ridurranno anche i costi energetici dei privati.”