Tra le opere più toccanti presentate al MedFilm Festival 2024, Passing Dreams di Rashid Masharawi spicca per la sua capacità di intrecciare realtà e speranza. Con la delicatezza di un racconto intimo, il regista palestinese guida il pubblico in un viaggio simbolico attraverso la Cisgiordania, rivelando la resilienza di un popolo e il potere trasformativo del cinema.

Un’opera che intreccia realtà e speranza

Tra le tante opere presentate al MedFilm Festival 2024, spicca Passing Dreams, il lungometraggio del regista palestinese Rashid Masharawi. L’autore, nato nella Striscia di Gaza e noto per il suo impegno nel raccontare il mondo attraverso gli occhi del popolo palestinese, ha portato sullo schermo una storia simbolica e potente, che fonde il dramma del conflitto israelo-palestinese con un messaggio universale di speranza e resilienza.

Questo “road movie”, presentato in anteprima europea, si distingue non solo per il suo valore artistico, ma anche per le circostanze straordinarie in cui è stato realizzato, trasformando ogni fotogramma in un atto di resistenza culturale.

La trama: un viaggio alla ricerca di libertà

Passing Dreams racconta la storia di Sami, un ragazzino di 12 anni che vive in un campo profughi. La sua avventura inizia quando un piccione, donatogli da un parente, fugge via. Convinto che l’uccello sia tornato dal suo precedente proprietario, Sami intraprende un viaggio per ritrovarlo. Per farlo, convince lo zio, proprietario di un piccolo laboratorio di oggetti sacri, ad accompagnarlo a Betlemme, dove l’uomo deve consegnare alcune merci. La cugina adolescente di Sami, spinta dalla curiosità e dal desiderio di evasione, si unisce al viaggio.

Quello che sembra un semplice tragitto si trasforma in un lungo percorso attraverso la Cisgiordania e fino ad Haifa, in una realtà caratterizzata da muri invalicabili, posti di blocco e tensioni costanti. Lungo il viaggio, Sami e i suoi accompagnatori incontrano persone e situazioni che mettono in luce le difficoltà quotidiane di chi vive nei territori palestinesi. Il piccione, simbolo di libertà e di un passato meno oppresso, diventa il filo conduttore di un racconto che attraversa l’identità di un popolo intero.

La poetica del realismo: necessità e scelta artistica

Il contesto in cui è stato girato il film ha imposto numerose sfide alla troupe, rendendo ogni fase della produzione un’impresa. Il regista stesso ha raccontato come le riprese siano state spesso interrotte o rimandate a causa dei controlli ai posti di blocco e dei divieti imposti alle troupe palestinesi. Alcune scene, girate senza autorizzazione, hanno richiesto un’organizzazione logistica incredibilmente complessa.

Nonostante queste difficoltà, Masharawi ha mantenuto una coerenza narrativa e visiva notevole. La scelta di lavorare con attori non professionisti ha conferito una genuinità al film che rispecchia lo spirito del neorealismo: più che un’estetica, questa poetica è stata una necessità, trasformata in opportunità artistica. Ogni dettaglio, dai dialoghi ai volti dei protagonisti, restituisce una sensazione di autenticità rara, capace di connettere emotivamente il pubblico a una realtà spesso incompresa o semplificata dai media.

Passing Dreams: simbolismo e messaggi universali

Il viaggio di Sami non è solo una ricerca personale, ma un racconto corale che si fa portavoce delle esperienze di un popolo. Il piccione diventa una metafora potente, un simbolo di speranza e resistenza che supera le barriere fisiche e mentali imposte dal conflitto. L’itinerario del pulmino dello zio, da Betlemme a Haifa, segue una rotta simbolica che unisce passato e presente, sottolineando le radici profonde della diaspora palestinese.

Il regista sceglie di non amplificare gli aspetti tragici della storia, ma di concentrarsi sulla quotidianità dei suoi personaggi. In questo modo, Passing Dreams diventa una narrazione di sopravvivenza, di piccoli sogni coltivati nonostante le avversità, e di quella resilienza che caratterizza il popolo palestinese. Come affermato da Masharawi stesso:

“Fare un film con toni leggeri è, per noi, un atto di resistenza. La nostra cultura ha un grande senso dell’ironia, e io cerco di raccontarlo, anche attraverso situazioni assurde che riflettono la nostra quotidianità.”

Sguardi sul passato, specchi del presente: il cinema e noi

Masharawi considera il cinema uno strumento fondamentale per preservare l’identità culturale e raccontare storie che vanno oltre i titoli dei notiziari. In un’epoca in cui l’accesso all’informazione è immediato e costante, opere come Passing Dreams offrono una prospettiva diversa: non più il grande evento che domina le cronache, ma le piccole storie che costruiscono il tessuto di una realtà complessa.

Il film invita il pubblico a riflettere sulla vita quotidiana nei territori palestinesi, spesso ridotta a numeri o immagini fugaci nei media. Attraverso lo sguardo di Sami, possiamo intravedere la dimensione umana di un conflitto che va avanti da oltre settant’anni, e comprendere come la storia di un singolo possa racchiudere il dramma e le speranze di un popolo intero.

Un successo al MedFilm Festival

La presentazione di Passing Dreams al MedFilm Festival ha rappresentato un momento cruciale per la carriera di Rashid Masharawi, ma anche un’opportunità per il pubblico europeo di avvicinarsi al cinema palestinese. Questa piattaforma internazionale si conferma un’importante vetrina per autori che raccontano storie di resilienza, lotta e speranza, spesso trascurate dai circuiti tradizionali.

Con Passing Dreams, Masharawi riesce a trasformare una vicenda intima e apparentemente semplice in una narrazione universale. Il film non solo racconta la realtà quotidiana di una terra martoriata, ma offre anche uno spiraglio di speranza: la possibilità di sognare e resistere, nonostante tutto. Un’opera che, grazie alla sua semplicità e profondità, rimarrà nel cuore di chiunque avrà la fortuna di vederla.