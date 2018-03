Manca poco a mezzogiorno e Roberto Pirrone, italiano ultrasessantenne, si trova nei pressi del ponte Amerigo Vespucci, in centro a Firenze. Anche un altro uomo si trova lì. Ha 70 anni, di origini africane e, pare si tratti di un venditore ambulante di ombrelli. A un certo punto il primo punta una pistola contro il secondo ed esplode diversi colpi, poi si allontana abbandonando l’arma nelle vicinanze.

Qualcuno dal vicino consolato degli Stati Uniti chiama i soccorsi. Arrivano i sanitari del 118 che tentano di rianimare la vittima per 40 minuti, invano. Arriva anche la polizia, che riesce a bloccare e ad arrestare l’omicida.

Il movente

Secondo quanto è emerso fino a ora, sarebbe escluso il movente razziale. Roberto Pirrone sarebbe, infatti, uscito di casa con la sua Beretta e con l’intenzione di togliersi la vita per motivi economici, ma poi non avrebbe avuto il coraggio di andare fino in fondo e avrebbe deciso di rivolgere l’arma contro la prima persona incontrata. Almeno questo è ciò che Roberto Pirrone ha dichiarato alla Polizia. A sostegno di questa tesi ci sarebbe una lettera in cui l’assassino spiega le sue intenzioni ai familiari, ritrovata dalla polizia nel corso della perquisizione della sua abitazione.

L’arma

Roberto Pirrone non ha precedenti penali e ha un regolare porto d’armi. Con la sua pistola regolarmente detenuta questa mattina ha ucciso una persona. Solo tre giorni fa, a due giorni dal voto, un’associazione che dal 2015 persegue la tutela dei diritti dei legali possessori di armi, il Comitato Direttiva 477, aveva diffuso un comunicato sulle “posizioni dei principali partiti politici in merito ai diritti dei cittadini che detengono armi”. La battaglia per i loro diritti, la chiamano. Probabilmente non serve precisare che l’unico partito citato positivamente nel suddetto comitato, in quanto favorevole ad accogliere le loro proposte, è stato la Lega.

Michela Alfano