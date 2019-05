Londra possiede molte aree verdi pubbliche: per notorietà spiccano Hyde Park ed i Kensington Gardens, ma a nord-ovest della capitale britannica si trova il Ruislip Common.

Questa zona comprende un parco naturale, il Ruislip Woods, di quasi 300 ettari di estensione, ed un lago artificiale, il Ruislip Lido. Il bacino in origine doveva servire da serbatoio di alimentazione per il Grand Junction Canal, un sistema di canali costruito tra la fine del Settecento e i primi anni dell’Ottocento. Le condizioni locali, tra cui l’inquinamento terrestre, impedirono un completo raggiungimento degli scopi iniziali.

Costruito nel 1811, il bacino venne poi chiuso nel 1851 e fatto diventare un lago artificiale. Nel 1933 si inaugurò la Ruislip Lido Beach, un insieme di strutture che permettevano l’uso ricreativo dell’area: non solo si poteva nuotare nella piscina collegata direttamente al lago, ma anche praticare la navigazione e lo sci nautico. Un’ulteriore attrazione era la ferrovia che faceva il giro panoramico del lago, in attività dal 1945 e ancora in uso oggi.

Nel corso degli anni successivi divenne un luogo molto frequentato soprattutto dagli sportivi; infatti vi ebbero luogo anche delle competizioni trasmesse in televisione. Ruislip Lido venne usata anche come location per il cinema: è il caso ad esempio del film Titanic, latitudine 41 nord del 1958.









Abbandono e recupero

Tuttavia, la località perse attrattiva quando negli anni Settanta il livello dell’acqua dovette essere abbassato per tutelare le abitazioni vicine, rendendo perciò impossibile praticare gli sport acquatici. Mancando uno dei principali motivi di attrazione, Ruislip Lido subì tra gli anni Settanta e Ottanta una fase di abbandono e declino.

Ma a partire dal 2010 la spiaggia sabbiosa di Ruislip Lido è di nuovo aperta al pubblico grazie all’intervento del consiglio del borgo di Hillingdon. I lavori di recupero della spiaggia pubblica hanno portato Ruislip Lido ad essere la meta dei londinesi nella bella stagione e tale successo è dovuto anche alla sua raggiungibilità con i mezzi pubblici, particolare da non sottovalutare quando si parla di una metropoli come Londra.

Al momento il livello dell’acqua non permette la navigazione e la balneazione se non entro un certo limite, ma gli amministratori sono intenzionati a riportare all’antico splendore Ruislip Lido: ultimamente stavano cercando di restituire il lago alle attività sportive come in passato.

Tuttavia Ruislip Lido non è l’unica spiaggia artificiale pubblica nel cuore di una metropoli: Parigi infatti mette a disposizione dei suoi cittadini delle spiagge temporanee lungo la Senna, le Paris Plages.

Barbara Milano.