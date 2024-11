L’Unicef ha lanciato un programma di sostegno finanziario destinato a ben 700 scuole in tutta l’Ucraina. Il progetto, che prenderà il via a partire da questo novembre, riceve il finanziamento di 203,35 milioni di grivnie (circa 4,5 milioni di euro), fornito dal Ministero federale tedesco per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico e sostenuto tramite la Banca Tedesca per lo Sviluppo (KFW). L’obiettivo principale è assicurare che i ragazzi ucraini possano continuare la propria istruzione anche nei duri mesi invernali, senza ulteriori interruzioni.

Obiettivi del sostegno: sicurezza e continuità dell’istruzione

Per molti bambini ucraini, la scuola rappresenta l’unico spazio in cui poter trovare stabilità e serenità in mezzo a un ambiente fortemente instabile e complesso. “Ogni bambino merita un luogo sicuro e accogliente in cui imparare, anche in tempo di guerra e durante i difficili mesi invernali“, ha dichiarato John Marks, Vice Rappresentante dell’Unicef per le operazioni in Ucraina. Con queste risorse, l’UNICEF intende sostenere gli istituti nel prepararsi al freddo, evitando così che il clima interrompa il diritto all’istruzione. Marks ha ribadito che l’obiettivo è dare stabilità e un senso di normalità agli studenti, aiutando le scuole a utilizzare i fondi per le proprie necessità specifiche e priorità stagionali.

Le 700 scuole coinvolte riceveranno ciascuna un contributo pari a 290.500 UAH (circa 6.500 euro), da impiegare per migliorare le strutture scolastiche. Questa sovvenzione, regolamentata dalla Risoluzione del Consiglio dei Ministri n. 1114 del 26 settembre 2024, è stata pensata per consentire agli istituti di adattarsi meglio al clima e preservare le condizioni di apprendimento, riducendo al minimo i disagi per studenti e insegnanti.







Leggi anche: Trump presidente: cosa cambierà per l’Ucraina?

Priorità degli interventi: miglioramento dell’infrastruttura e riscaldamento

I fondi saranno destinati a interventi strutturali e miglioramenti tecnici che permetteranno alle scuole di restare operative in condizioni climatiche rigide. Le scuole, infatti, potranno utilizzare il finanziamento per molteplici attività essenziali per affrontare la stagione invernale, tra cui:

Riscaldamento e isolamento termico : Uno dei principali problemi in inverno è garantire un ambiente caldo nelle aule. Le scuole potranno investire in sistemi di riscaldamento più efficienti e migliorare l’isolamento di finestre e porte.

: Uno dei principali problemi in inverno è garantire un ambiente caldo nelle aule. Le scuole potranno investire in sistemi di riscaldamento più efficienti e migliorare l’isolamento di finestre e porte. Sostituzione di serramenti e impianti elettrici : Con l’ausilio dei fondi, le scuole potranno rinnovare finestre e porte deteriorate e aggiornare impianti elettrici per una maggiore sicurezza.

: Con l’ausilio dei fondi, le scuole potranno rinnovare finestre e porte deteriorate e aggiornare impianti elettrici per una maggiore sicurezza. Apparecchiature per produzione di elettricità e calore : In vista di possibili blackout e carenze energetiche, gli istituti potranno installare nuovi generatori e dispositivi per la produzione autonoma di elettricità e calore.

: In vista di possibili blackout e carenze energetiche, gli istituti potranno installare nuovi generatori e dispositivi per la produzione autonoma di elettricità e calore. Manutenzione delle reti idriche e fognarie: La gestione delle risorse idriche è fondamentale per garantire il funzionamento degli edifici durante l’inverno. I fondi permetteranno di effettuare riparazioni per l’approvvigionamento idrico e per gli impianti di ventilazione.

Questi interventi di ammodernamento e ristrutturazione sono progettati per supportare le scuole nel gestire le difficoltà invernali, riducendo al minimo le interruzioni dell’attività didattica e offrendo a studenti e insegnanti un ambiente confortevole e sicuro.

Il contributo al miglioramento delle mense scolastiche

Parte della sovvenzione può essere destinata anche al miglioramento delle mense scolastiche, un’iniziativa che mira a rendere gli ambienti per i pasti più accoglienti e funzionali. Fino a 83.000 UAH (circa 1.800 euro) possono infatti essere utilizzati per le riparazioni delle aree di preparazione dei cibi e per l’acquisto o la manutenzione delle attrezzature necessarie. Questo specifico investimento è in linea con il programma di riforma dell’alimentazione scolastica promosso dalla First Lady ucraina Olena Zelenska, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e della Scienza e il Ministero della Reintegrazione. L’obiettivo della riforma è migliorare la qualità dei pasti nelle scuole, incrementando l’accesso a cibi sani e nutrienti, a beneficio della salute dei giovani.

La strategia per una distribuzione equa delle risorse

Nadiia Kuzmychova, viceministra dell’Istruzione e della Scienza dell’Ucraina, ha sottolineato che il piano dell’Unicef mira a raggiungere scuole in ogni regione, incluse quelle situate in comunità più piccole e rurali. “Il nostro obiettivo è garantire la continuità dell’istruzione e creare condizioni di apprendimento confortevoli, soprattutto nella stagione invernale“, ha spiegato la viceministra, aggiungendo che l’approccio geografico diversificato permette di soddisfare le necessità di un numero crescente di studenti, indipendentemente dalla località in cui vivono.

Per garantire la giusta assegnazione dei fondi, il Ministero dell’Istruzione e della Scienza dell’Ucraina ha istituito un comitato apposito in collaborazione con il Ministero della Reintegrazione e l’UNICEF. Tale comitato è responsabile della definizione dei criteri di selezione e delle priorità per l’assegnazione delle sovvenzioni, basandosi su indicazioni del Ministero esplicitate nell’ordine n. 1460.

Impegno a lungo termine dell’Unicef: un sostegno alla resilienza della comunità

L’iniziativa di sostegno finanziario alle scuole, realizzata con il contributo della Germania, è solo un tassello di un progetto di cooperazione più ampio dell’Unicef che punta alla resilienza educativa in Ucraina. In un contesto di forte instabilità, le istituzioni scolastiche assumono infatti un ruolo centrale per lo sviluppo delle comunità e rappresentano uno spazio di normalità e di crescita per i giovani. L’istruzione continua a essere uno dei pilastri fondamentali della ripresa, in un Paese che ha visto gran parte della sua infrastruttura scolastica colpita o distrutta dal conflitto.

Attraverso progetti come questo, Unicef e altri partner internazionali intendono promuovere una visione educativa solida e inclusiva, volta non solo a migliorare le condizioni materiali delle scuole, ma anche a incoraggiare i valori di resilienza e solidarietà. Nel lungo periodo, la speranza è quella di fornire ai giovani ucraini un ambiente che li sostenga, un luogo dove possano costruire le basi per un futuro più sereno e ricco di opportunità

Vincenzo Ciervo