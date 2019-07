Tetti green alle fermate degli autobus a Utrecht, con lo scopo di contribuire alla biodiversità.

La cittadina di Utrecht di circa 1,2 milioni di abitanti in Olanda ha provveduto per dare alle api nuovi ecosistemi, infatti, da giugno ha trasformato oltre 300 fermate degli autobus in hub verdi, a misura di ape che contribuiranno a sostenere le popolazioni impollinatrici. Utrecht ha così implementato una nuova soluzione per bilanciare l’ambiente in un contesto urbano, un esempio positivo al resto del mondo. Questa iniziativa, che può sembrare insolita, ma estremamente ecologica, comporta sostengono alla biodiversità della città creando un nuovo rifugio per diversi tipi di api e ulteriori vantaggi.

Le aggiunte non solo rendono le fermate dell’autobus più belle con tetti green, ma aiutano a catturare la polvere sottile e immagazzinare l’acqua piovana. I tetti verdi sono composti principalmente da piante di sedum, che richiedono poca manutenzione. Un’iniziativa semplice ed efficace per aiutare api, altri insetti e uccelli, he vivono nelle aree urbane. Inoltre, alcune fermate sono state attrezzate con pannelli fotovoltaici, luci Led, sedili in bambù e altre piante appetitose, così da renderli dei giardini in miniatura.









Oltre al suo aspetto estetico, la creazione di queste macchie vegetali risponde soprattutto all’emergenza ecologica di salvare le api. Stando ai dati di Greenpeace, tra il 1985 e il 2005, le api in Europa sono diminuite del 25%. Quanto sostiene anche Wildebijen (guida digitale sulle api con descrizione sulle specie di api selvatiche presenti nei Paesi Bassi e nelle Fiandre), nei Paesi purtroppo più del 56% di queste è in pericolo, è nella Lista Rossa Europea delle Api. Quindi aiutare le api e migliorare la biodiversità in città, dove gli spazi verdi sono spesso troppo deboli, è basilare.

Come spiegato nella Lista Rossa Europea delle Api , le api sono fondamentali nelle dinamiche degli ecosistemi selvatici e agricoli dato che fertilizzano le piante consentendo loro di riprodursi. In aggiunta, il comune di Utrecht confida nel fatto che i cittadini privati ​​siano coinvolti nell’apportare modifiche. A tal fine, assegna finanziamenti a coloro che desiderano trasformare i loro tetti in tetti verdi. Per avere diritto al un sussidio, il tetto deve essere più grande di 20 m 2. Nel caso fosse più piccolo, per raggiungere i 20 m 2 è possibile presentare la richiesta insieme al vicino.

Una mobilità intelligente

Le fermate degli autobus verdi sono solo una delle misure che Utrecht ha bandito per combattere il cambiamento climatico. Difatti si sono anche impegnati in un altro progetto che riguarda i trasporti completamente a zero emissioni entro il 2028, entro la fine del 2019 prevede di sostituirne ben 55.

L’obiettivo della municipalità di Utrecht è quello di utilizzare soltanto autobus a emissioni zero di CO2. Nel frattempo, incentiva i conducenti di autobus ad adattarsi a uno stile di guida più rispettoso verso l’ambiente .

Felicia Bruscino

Photo by Alexander Crawley on Unsplash