Friedrich Merz, il leader del principale partito di opposizione, in seguito al tragico attentato in Germania, nella città di Solingen, ha esortato il cancelliere Olaf Scholz a rivedere l’attuale approccio del governo in materia di immigrazione, ritenendolo inefficace e responsabile dell’attuale clima di insicurezza.

L’attacco, avvenuto venerdì sera, ha visto la morte di tre persone e il ferimento di altre otto, tutte vittime di un’aggressione a colpi di coltello. Il sospettato, un giovane siriano di 26 anni, si è consegnato spontaneamente alle autorità il giorno successivo, portando con sé un carico di sospetti e preoccupazioni riguardo alla gestione dell’immigrazione e dell’integrazione nel Paese.

In risposta all’episodio, Friedrich Merz, leader del partito cristiano-democratico (CDU/PPE), ha colto l’occasione per criticare aspramente l’approccio del governo Scholz. Nella sua newsletter settimanale, diffusa domenica, Merz ha dichiarato che è ormai imprescindibile un’inversione di rotta nella politica di immigrazione tedesca, invitando il cancelliere a collaborare attivamente per attuare misure più restrittive e mirate a contenere l’afflusso di migranti.

Merz ha espresso preoccupazione per quella che ha definito una “serie di accoltellamenti“, suggerendo che la politica attuale non sia adeguata a fronteggiare le crescenti minacce terroristiche. Tra le proposte avanzate dal leader dell’opposizione, spicca l’implementazione di controlli permanenti alle frontiere nazionali, una misura che andrebbe in contrasto con i principi dell’accordo di Schengen, il quale garantisce la libera circolazione all’interno dell’Unione Europea. Tuttavia, Merz ritiene che la sicurezza nazionale debba prevalere su tali accordi, soprattutto in un periodo di crescente instabilità.

Un’altra proposta chiave avanzata da Merz riguarda il ripristino delle regole del Regolamento di Dublino, che limitano la possibilità di chiedere asilo in Germania per coloro che sono transitati attraverso altri Paesi membri dell’UE. Secondo Merz, questa misura contribuirebbe a ridurre il numero di richieste d’asilo e a snellire le procedure burocratiche, garantendo al contempo una maggiore sicurezza per i cittadini tedeschi.







Il leader dell’opposizione ha inoltre criticato la recente riforma della legge sulla cittadinanza, che ha ridotto il tempo necessario per ottenere la cittadinanza tedesca. Secondo Merz, questo cambiamento rappresenta un pericolo per l’integrità nazionale, facilitando l’acquisizione della cittadinanza da parte di individui che potrebbero non essere pienamente integrati nella società tedesca o che potrebbero avere legami con organizzazioni estremiste.

Con l’avvicinarsi delle elezioni statali nella Germania orientale, la questione dell’immigrazione è diventata uno dei temi principali della campagna elettorale. La destra, rappresentata dall’Alternativa per la Germania (AfD/ESN), ha cavalcato l’onda di preoccupazione generata dagli ultimi attacchi terroristici, guadagnando terreno nei sondaggi. In due dei tre Stati in cui si terranno le elezioni, l’AfD è attualmente in testa, seguita a breve distanza dalla CDU di Merz.

Nonostante le critiche, il governo Scholz ha mantenuto una posizione ferma, ma cauta, riguardo alla questione dell’immigrazione. Il vicecancelliere Robert Habeck, esponente dei Verdi, ha espresso dubbi sul fatto che leggi più severe avrebbero potuto prevenire il terribile crimine avvenuto a Solingen. Le sue parole riflettono un approccio più ponderato, che non vede nella restrizione dei diritti e delle libertà la soluzione a lungo termine per la sicurezza nazionale.

Anche la ministra degli Interni, Nancy Faeser, ha affrontato la questione con cautela, dichiarando al gruppo di media Funke che il governo sta valutando quali strumenti possano essere ulteriormente affinati per combattere il terrorismo e la violenza. Faeser ha assicurato che lo Stato risponderà con il massimo rigore a questo atto di terrorismo, promettendo di combattere con decisione la minaccia islamista.

Il dibattito, però, non si ferma qui. Merz ha infatti incolpato direttamente la politica lassista del governo Scholz per l’attacco di Solingen, sostenendo che i rifugiati sono coinvolti nella maggior parte degli accoltellamenti e che i moventi islamisti sono spesso alla base di questi attacchi. Queste affermazioni, pur suscitando consenso in alcune fasce dell’elettorato, rischiano di polarizzare ulteriormente la società tedesca, già divisa su temi come l’immigrazione e la sicurezza.

A complicare ulteriormente il quadro, sabato l’ISIS ha rivendicato l’attacco, dichiarando che l’aggressore era un “soldato dello Stato Islamico”, motivato dal desiderio di vendicare i musulmani in Palestina e in altre parti del mondo. Questa rivendicazione ha rafforzato le preoccupazioni della CDU e di Merz, che vedono nella minaccia terroristica un pericolo crescente per la sicurezza nazionale.

Per questo Merz ha rivolto un appello diretto a Scholz, invitandolo a prendere decisioni rapide e senza ulteriori ritardi per prevenire ulteriori attacchi terroristici. Ha anche sottolineato che chiunque all’interno della coalizione di governo non sostenga le nuove misure proposte in materia di immigrazione dovrebbe essere lasciato in disparte, segnando una netta linea di demarcazione tra chi, a suo avviso, è disposto a difendere la sicurezza della nazione e chi no.

L’evolversi della situazione politica e la risposta del governo Scholz nei prossimi giorni saranno determinanti non solo per il futuro della politica di immigrazione in Germania, ma anche per l’equilibrio di potere nel Paese, con le elezioni statali che si profilano all’orizzonte. La sfida principale sarà trovare un equilibrio tra la sicurezza nazionale e il rispetto dei diritti umani, in un Paese che storicamente ha cercato di essere un faro di accoglienza e integrazione in Europa.

Vincenzo Ciervo