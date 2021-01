Autocontrollo infantile: previene la vecchiaia e aumenta la qualità della vita

Posted on

Una ricerca ha studiato gli effetti dell’autocontrollo infantile

Cos’è l’autocontrollo infantile? La capacità di controllare le proprie emozioni, pensieri e comportamenti nella prima infanzia, che prevede una serie di risultati positivi nella vita successiva a quella infantile, inclusa la longevità.

Uno studio condotto da Leah Richmond-Rakerd e Terrie E. Moffitt ha esaminato l’associazione tra autocontrollo infantile e invecchiamento di mezza età in una coorte di bambini rappresentativa della popolazione seguita dalla nascita all’età di 45 anni, lo studio Dunedin.

La valutazione dell’autocontrollo dei bambini durante il loro primo decennio di vita è stata eseguita utilizzando una strategia di contro del loro ritmo di invecchiamento e preparazione all’invecchiamento nella mezza età, utilizzando misure derivate da valutazioni biologiche e fisiologiche, scansioni strutturali di imaging cerebrale, valutazioni degli osservatori, auto-rapporti, rapporti degli informatori e registri amministrativi.

Da adulti, i bambini con un migliore autocontrollo invecchiavano più lentamente

A quanto pare è vero: i bambini con un migliore autocontrollo invecchiavano più lentamente nel loro corpo e mostravano meno segni di invecchiamento nel loro cervello. A metà vita, questi bambini erano anche meglio equipaggiati per gestire una serie di esigenze sanitarie, finanziarie e sociali di vita successiva.

Le associazioni con l’autocontrollo dei bambini potrebbero essere separate dalle loro origini e dall’intelligenza della classe sociale, indicando che l’autocontrollo potrebbe essere un principio attivo nell’invecchiamento sano, suggerendo la possibilità che l’autocontrollo possa essere un bersaglio malleabile come prevenzione della vecchiaia.

L’abilità nel controllare le proprie emozioni, pensieri e comportamenti nella prima infanzia pone le basi per molti risultati positivi nella vita successiva. Questi includono il livello di istruzione, il successo professionale, stili di vita sani e, in particolare, la longevità. Studi prospettici su bambini, adolescenti e adulti hanno dimostrato che gli individui con un migliore autocontrollo, spesso misurati come maggiore coscienziosità o impulsività inferiore, vivono una vita più lunga.

Ma i bambini mostrano anche un migliore invecchiamento di mezza età?

Rispondere a questa domanda potrebbe rivelare opportunità per prolungare non solo la durata della vita (per quanto tempo viviamo) ma anche la durata della salute (per quanto tempo viviamo liberi da malattie e disabilità).









Lo studio ha utilizzato i dati raccolti in cinque decenni per collegare l’autocontrollo dei bambini al loro ritmo di invecchiamento a metà vita. Ha anche collegato l’autocontrollo dei bambini con la loro preparazione all’invecchiamento di mezza età: le riserve sanitarie, finanziarie e sociali che possono aiutare a preparare gli individui per una vita più lunga e una migliore durata della salute.

Se i risultati dell’autocontrollo si estendessero fino alla mezza età, potrebbe essere un obiettivo della medicina preventiva?

Certamente. Inoltre suggerirebbe anche l’ipotesi che ci possano essere opportunità per costruire la preparazione all’invecchiamento. Molta enfasi è stata posta sull’importanza di intervenire all’inizio dello sviluppo, e vi è un vigoroso dibattito sui tempi ottimali per l’attuazione dei programmi della prima infanzia.

La mezza età, tuttavia, rimane una potenziale finestra di opportunità ampiamente inesplorata per l’intervento di autocontrollo.

Lo studio Dunedin: le ipotesi vagliate

Uno studio prospettico di una coorte di nascita completa di 1.037 individui seguita dalla nascita all’età di 45 anni con una ritenzione del 94%. Lo studio ha utilizzato i dati raccolti per testare due ipotesi.

In primo luogo, lo studio ha testato l’ipotesi che gli individui con un migliore autocontrollo nell’infanzia mostrino un invecchiamento più lento del corpo e meno segni di invecchiamento cerebrale nella mezza età.

In secondo luogo, lo studio ha testato l’ipotesi che gli individui con un migliore autocontrollo nell’infanzia mostrino una migliore preparazione per le esigenze sanitarie, finanziarie e sociali che emergono in età successiva. La ricerca ha dimostrato che l’autocontrollo prevede comportamenti sanitari come dieta, fumo, consumo di alcol ed esercizio fisico.

A cosa è correlabile l’autocontrollo dei bambini?

L’autocontrollo infantile è correlato alla loro situazione socioeconomica e al loro quoziente intellettivo. Sia la classe sociale che l’intelligenza hanno avuto implicazione nella durata della vita e della salute. Infatti, entrambe sono state chiamate “cause fondamentali” della salute della vita da adulti.

La classe sociale è stata proposta come causa fondamentale perché influenza molteplici esiti di malattia attraverso molteplici meccanismi. Inoltre, ha incarnato l’accesso a risorse importanti e le sue associazioni con i risultati sanitari vengono mantenute anche quando cambiano i meccanismi intermedi.

Il quoziente intellettivo è stato concettualizzato come una causa fondamentale per ragioni simili. Affinché l’autocontrollo infantile sia implicato come principio attivo nell’invecchiamento sano, è importante dimostrare che i suoi effetti sono indipendenti da queste due influenze fondamentali sul futuro dei bambini .

Lo studio ha quindi testato se le associazioni tra autocontrollo e invecchiamento sono perdurate dopo aver preso in considerazione la classe sociale dei bambini e il quoziente di intelligenza.

I risultati della ricerca sull’autocontrollo infantile

I risultati suggeriscono che i giovani con un migliore autocontrollo non solo vivono più a lungo, ma invecchiano anche più lentamente da adulti. Inoltre, sono meglio preparati dalla mezza età per gestire il processo di invecchiamento.

In questo studio prospettico di cinque decenni su una coorte di nascita rappresentativa della popolazione, i bambini che esercitavano un migliore controllo sulle loro emozioni, pensieri e comportamenti in seguito sperimentavano un declino meno legato all’età nel loro corpo. Inoltre, mostravano meno segni di invecchiamento cerebrale.

Inoltre, erano più attenti alla salute pratica e alle informazioni finanziarie, più coerenti nell’implementazione di comportamenti sanitari e finanziari positivi, mostravano atteggiamenti più positivi e aspettative sull’invecchiamento.

Infine, erano più socialmente integrati e erano più soddisfatti della vita. Per quasi tutte le associazioni, gli effetti dell’autocontrollo dei bambini potrebbero essere districati dalle loro origini socioeconomiche e dalla loro intelligenza. Ciò suggerisce la possibilità che l’autocontrollo stesso possa essere un principio attivo nell’invecchiamento sano.

I limiti dello studio sull’autocontrollo infantile

Lo studio non ha potuto confermare se i membri della coorte con una migliore preparazione sanitaria, finanziaria e sociale a metà vita mostreranno anche un migliore invecchiamento in età successiva.

Inoltre, non ha verificato se la preparazione all’invecchiamento degli edifici durante la mezza età influisce sulla longevità. In secondo luogo, i risultati si limitano a una coorte di individui nati in Nuova Zelanda negli anni ’70 che sono principalmente bianchi.

In terzo luogo, ha utilizzato una misura omnibus dell’autocontrollo piuttosto che concentrarsi su specifiche capacità di autocontrollo.

L’intelligenza comprende diverse capacità verbali, visuo-percettuali, di memoria di lavoro e di velocità di elaborazione, e la classe sociale riassume reddito, istruzione e prestigio professionale. Allo stesso modo, i ricercatori hanno sostenuto che l’autocontrollo comprende molteplici abilità con diverse basi neurali. Ad esempio, la coscienziosità, l’ impulsività, la forza di ego, quella di volontà, autodisciplina, ritardo della gratificazione, funzione esecutiva e sconto temporale.

Le sfide per la ricerca futura

Infine, i risultati identificano sia le opportunità che le sfide per la futura ricerca sull’invecchiamento.

Per quanto riguarda le opportunità, una domanda aperta è come l’autocontrollo infantile influisce sulla prontezza psicologica degli individui nella vecchiaia. Lo studio ha dimostrato che i bambini con un migliore autocontrollo raggiungono la mezza età meglio preparati a gestire le esigenze della vita successiva.

Questi individui si sentono anche soggettivamente più attrezzati per navigare nel processo di invecchiamento? I partecipanti che avevano un migliore autocontrollo da bambini esprimevano opinioni più positive sull’invecchiamento e si sentivano più soddisfatti della vita.

Una seconda questione aperta è l’entità potenziale dei rendimenti degli investimenti in interventi di autocontrollo (ad esempio, il numero di anni di vita sani maturati). Ciò può essere accertato solo con dati futuri che si estendono fino alla vecchiaia. Al fine di ottenere stime imparziali dei rendimenti degli interventi di autocontrollo, i ricercatori dovranno occuparsi delle strategie di progettazione e attuazione.

Conclusioni

I cambiamenti sociali hanno amplificato il ruolo dell’autocontrollo infantile nella preparazione alle richieste sanitarie, finanziarie e sociali della vita successiva. Più operatori sanitari sottolineano la scelta dei pazienti, più posti di lavoro sono sedentari, sono disponibili fast food più grassi.

Questi cambiamenti offrono nuove opportunità per gli scienziati nella prevenzione e nell’intervento. Se le associazioni documentate nello studio sono causali, i programmi che aumentano l’autocontrollo potrebbero migliorare non solo la durata della vita, ma anche la qualità della vita: la capacità di progredire attraverso la vecchiaia in buona salute, con la sicurezza finanziaria e con forti legami sociali.

Agostino Fernicola