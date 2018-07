Aziende: tra tecnologia e benessere dei dipendenti, ecco le migliori in cui lavorare

Come ogni anno è tornato il Great Place to Work Italia. L’indagine basata principalmente sul clima organizzativo, ha classificato le migliori aziende per le quali tutti vorrebbero lavorare in Italia. Nelle classifiche troviamo organizzazioni come: American Express Italia, Hilton, Vetrya, Kiabi Italia, Adecco Group, Lidl Italia, Zeta Service.

Come funziona il Great Place to Work?

Fra le 127 aziende che hanno partecipato alle analisi di Great Place to Work, in totale nelle varie classifiche, sono rientrate solo 50 organizzazioni. Il risultato delle varie classifiche prende forma a partire dalle valutazioni dei dipendenti. Queste sono state estrapolate dai questionari che i dipendenti hanno accuratamente compilato. I risultati del sondaggio Trust Index coprono nello specifico i 2/3 del punteggio finale. La parte rimanente riguarda, la valutazione delle pratiche gestionali delle risorse umane. Quest’analisi è svolta direttamente dalle varie aziende, nel questionario Culture Audit. I parametri esaminati coinvolgono la misurazione di diversi concetti, che al giorno d’oggi sono basilari all’interno delle organizzazioni. Credibilità, rispetto ed equità per definire il rapporto che i dipendenti hanno con la gestione manageriale. Mentre l’orgoglio e la coesione vertono sulla soddisfazione per il proprio ruolo all’interno dell’azienda.









Aziende e innovazione: quali sono le Best Workplaces italiane?

Una novità del 2018 è stata quella di stilare una classifica su 15 migliori ambienti di lavoro in Italia che prediligono di gran lunga l’innovazione. Le organizzazioni premiate hanno attuato strategie aziendali, costruite grazie a diversi strumenti all’avanguardia e procedure interne rivolte a tutti i dipendenti. La conseguenza di queste strategie è la formazione di un ambiente di lavoro decisamente favorevole, dove concepire nuove idee è un obiettivo che tutti possono raggiungere.

Per l’innovazione sul podio troviamo Vetrya, American Express Italia e Cisco Systems Italia. Tre aziende che riassumono al meglio come il cambiamento digitale stia penetrando in ogni aspetto della nostra vita e del nostro lavoro. Prima su tutte Vetrya. Un’azienda di telecomunicazioni con sede a Orvieto in Umbria, che fa dell’innovazione tecnologica il suo baricentro.

Ho sempre creduto che il futuro delle aziende sia legato alla capacità di far star bene le persone. Solo in questo modo si potrà sperimentare l’autentica innovazione di prodotto e di processo. Viviamo in un mercato in continua evoluzione e dobbiamo consolidare le condizioni che ci consentono di lavorare sereni, felici e orgogliosi. Luca Tomassini, Amministratore Delegato Vetrya

Anche se non conta un numero elevato di anni, è cresciuta esponenzialmente diventando una delle migliori aziende, dove tutti vorrebbero lavorare. Un campus di 7.000 mq che mette a disposizione dei propri dipendenti: numerose aree verdi, palestra, area museale, asilo nido, spazi dedicati allo svago, punto di ristoro.

Alessia Primavera