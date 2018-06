Bistrot parigini minacciati dai fast food chiedono aiuto all’UNESCO

Quando si visita la capitale francese non ci si può non fermare a mangiare presso i tipici bistrot parigini, quegli angoli di autenticità di cui lo stesso Ernest Hemingway scriveva: “Parigi è festa perchè esistono i suoi bistrot e i suoi cafè”. Questi posti della tradizione però rappresentano oggigiorno solamente il 14% dei ristoranti. Proprio per questo motivo la Francia ha deciso di inviare un dossier all’UNESCO per dichiarare questi luoghi Patrimonio immateriale dell’Umanità.









L’idea è partita da un’associazione di esercenti parigini che ha già trovato l’appoggio di personalità importanti nel mondo della cultura e dello spettacolo. Il dossier di candidatura verrà depositato al Ministero della Cultura che nel 2019 lo potrà presentare all’UNESCO. Come si legge dal rapporto redatto da Alain Fontaine, proprietario del bistro Mesturet:

“I bistrot e le terrazze di Parigi scompaiono a favore di sandwicherie, fast food e ristoranti esotici. Con assi purtroppo scompaiono l’arte di vivere, la condivisione, il mescolamento etnico, confessionale e sociale.”

Che cos’è veramente un bistrot parigino?

L’iscrizione nell’elenco dell’UNESCO come patrimonio immateriale pone ovviamente subito l’interrogativo su quale fosse la vera natura di questi famosi bistrot parigini, ma soprattutto cosa hanno di diverso rispetto ad un normale ristorante o ad un cafè.

Henry Miller li descriveva così:

“L’inferno è probabilmente molto simile alla maggior parte dei bistrot a Parigi. Un po’ troppo caldo, in qualche modo troppo affollato e un po’ troppo rumoroso per i miei gusti. Senza dubbio i camerieri ti tratterranno in modo scortese e i cassieri aggiungeranno sempre qualche franco in più al conto, ma il cibo…sarà meraviglioso.”