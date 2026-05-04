Oggigiorno, è ormai evidente la distanza tra i compensi dei dirigenti e salari medi. I dati più recenti confermano che la ricchezza si concentra progressivamente nelle mani di pochi, mentre la maggioranza dei lavoratori fatica a mantenere il proprio potere d’acquisto.

Questa disparità non è soltanto una questione numerica, ma rappresenta un elemento critico per la stabilità economica e sociale. L’asimmetria nella distribuzione dei redditi incide sulla qualità della vita, sulle opportunità e sulla fiducia nelle istituzioni economiche.

Sei anni che hanno cambiato gli equilibri

Guardando al periodo compreso tra il 2019 e il 2025, emerge un quadro particolarmente significativo. In questi anni, segnati da eventi straordinari come la pandemia, le tensioni energetiche e l’impennata inflazionistica, le retribuzioni medie reali hanno subito una contrazione sensibile. Al contrario, i compensi dei dirigenti apicali hanno continuato a crescere con ritmo sostenuto.

In termini concreti, mentre i lavoratori hanno visto ridursi il proprio reddito reale di circa il 12%, i vertici aziendali hanno beneficiato di un incremento complessivo pari al 54%. Questa divergenza non è soltanto un indicatore economico, ma riflette un cambiamento profondo nelle dinamiche di distribuzione della ricchezza.

La metafora che emerge da queste cifre è particolarmente eloquente: è come se un lavoratore medio, nel corso di questi sei anni, avesse prestato la propria attività senza alcuna remunerazione per oltre cento giornate.

Il 2025: un anno simbolico

L’ultimo anno analizzato rappresenta una fotografia ancora più nitida di questa dinamica. Nel 2025, i compensi degli amministratori delegati delle principali aziende globali hanno registrato un aumento medio reale dell’11%. Nello stesso periodo, il salario medio mondiale è cresciuto appena dello 0,5%.

La differenza tra questi due valori mostra una sproporzione che difficilmente può essere attribuita a fattori contingenti. Si tratta piuttosto di un modello economico che tende a premiare in misura crescente il capitale e la leadership aziendale, a discapito del lavoro.







Le cause strutturali della disparità

Le ragioni di questa divergenza sono molteplici e interconnesse. Da un lato, la globalizzazione e la finanziarizzazione dell’economia hanno contribuito a rafforzare il potere contrattuale dei grandi gruppi aziendali e dei loro dirigenti. Dall’altro, la progressiva erosione dei sistemi di contrattazione collettiva in molti Paesi ha indebolito la capacità dei lavoratori di ottenere aumenti salariali adeguati.

Un ruolo importante è stato giocato anche dalla crescente centralità dei mercati finanziari, che spesso premiano strategie orientate al breve termine e alla massimizzazione dei profitti, piuttosto che a una distribuzione più equilibrata del valore prodotto.

Inoltre, i sistemi di remunerazione dei dirigenti, sempre più legati a indicatori di performance finanziaria, contribuiscono a sostenere livelli di compenso elevati, indipendentemente dall’andamento dei salari medi all’interno delle aziende.

Inflazione e perdita di potere d’acquisto

Uno degli elementi chiave per comprendere la stagnazione dei salari è rappresentato dall’inflazione. Negli ultimi anni, l’aumento dei prezzi ha eroso in modo significativo il potere d’acquisto delle famiglie, rendendo insufficiente anche un incremento nominale delle retribuzioni.

In molti casi, gli adeguamenti salariali non sono stati in grado di compensare l’aumento del costo della vita, determinando una riduzione del reddito reale. Questo fenomeno ha colpito in modo particolare le fasce più vulnerabili della popolazione, ampliando ulteriormente le disuguaglianze.

Al contrario, i compensi dei dirigenti, spesso strutturati con componenti variabili e bonus legati ai risultati aziendali, hanno beneficiato della ripresa economica post-pandemica e delle performance positive di molti settori.

La crescente distanza tra salari e compensi dei vertici aziendali non è priva di conseguenze. Sul piano sociale, alimenta un senso diffuso di ingiustizia e frustrazione, che può tradursi in tensioni e instabilità. Sul piano economico, rischia di comprimere la domanda interna, poiché una distribuzione del reddito più concentrata tende a ridurre i consumi complessivi.

Inoltre, un’eccessiva disuguaglianza può compromettere la coesione sociale e la fiducia nelle istituzioni, elementi fondamentali per il buon funzionamento di qualsiasi sistema economico.

Patricia Iori