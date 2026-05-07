L’attuale normativa brasiliana consente una settimana lavorativa distribuita su sei giorni, con un solo giorno di riposo. Si tratta di un modello ancora molto diffuso soprattutto nei settori del commercio, dei servizi e dell’industria leggera. Secondo le stime ufficiali, circa un terzo dei contratti in vigore mantiene questa impostazione, considerata da molti sindacati ormai superata rispetto agli standard internazionali.

La proposta del governo punta quindi a introdurre una settimana di cinque giorni, allineando il Brasile a sistemi già adottati in numerose economie occidentali. Il progetto non riguarda soltanto la diminuzione delle ore lavorative, ma si inserisce in una più ampia strategia politica e sociale con cui Lula cerca di recuperare consenso in una fase particolarmente delicata del suo mandato.

Il contesto politico: consensi in calo e nuova campagna elettorale

L’annuncio arriva in un momento cruciale per il presidente brasiliano. Lula, storico leader della sinistra latinoamericana e figura centrale della politica nazionale da oltre vent’anni, si prepara a una nuova competizione elettorale in vista delle presidenziali di ottobre. La sua decisione di ricandidarsi è maturata in un contesto caratterizzato da crescente polarizzazione e da un significativo indebolimento della sua popolarità.

I sondaggi più recenti mostrano infatti livelli di approvazione inferiori rispetto ai precedenti mandati. A pesare sono diversi fattori: l’inflazione che continua a colpire il potere d’acquisto delle famiglie, la difficoltà nel rilanciare stabilmente l’economia, l’aumento del malcontento nelle grandi aree urbane e le critiche provenienti sia dal fronte conservatore sia da parte di alcuni settori progressisti.

In questo scenario, la proposta sulla settimana corta assume una valenza che va ben oltre il semplice tema occupazionale. Per il capo dello Stato rappresenta un messaggio politico rivolto soprattutto ai lavoratori dipendenti, ai sindacati e alla fascia popolare che storicamente costituisce la base elettorale del Partito dei Lavoratori.

Lula tenta così di riportare il dibattito pubblico sui temi sociali, terreno sul quale ha costruito gran parte della propria carriera politica. L’obiettivo è riaffermare l’immagine di un presidente vicino alle esigenze delle classi meno abbienti, capace di promuovere misure concrete per migliorare le condizioni di vita quotidiana.

La struttura attuale del lavoro in Brasile

Per comprendere l’impatto della riforma è necessario osservare da vicino il sistema occupazionale brasiliano. La legislazione vigente stabilisce un limite massimo di 44 ore settimanali, generalmente distribuite su sei giorni. Sebbene molte aziende abbiano già adottato modelli più flessibili, una parte consistente del mercato continua a funzionare secondo schemi tradizionali.

Nel commercio al dettaglio, nella ristorazione e in numerose attività manifatturiere, il sabato rimane una giornata lavorativa ordinaria. Questo assetto è spesso criticato dai sindacati, che denunciano un eccessivo carico di lavoro e una ridotta possibilità di conciliare vita privata e professionale.

Negli ultimi anni il tema della salute mentale e del benessere dei lavoratori ha acquisito crescente rilevanza anche in America Latina. L’aumento dei casi di stress professionale, burnout e malattie legate ai ritmi lavorativi ha spinto parte dell’opinione pubblica a chiedere una revisione dell’organizzazione del lavoro.

La proposta avanzata dal governo potrebbe quindi rappresentare una svolta culturale oltre che normativa. Ridurre la settimana lavorativa significherebbe, secondo i sostenitori del progetto, favorire una maggiore produttività, diminuire l’assenteismo e migliorare la qualità della vita.

Le resistenze del mondo imprenditoriale

Nonostante il forte valore simbolico della misura, il percorso parlamentare appare tutt’altro che semplice. Le principali associazioni imprenditoriali hanno già espresso preoccupazione per le possibili conseguenze economiche della riforma.

Molti rappresentanti del settore privato ritengono che una riduzione obbligatoria delle ore lavorative possa tradursi in un aumento dei costi operativi, soprattutto per le piccole e medie imprese. Alcuni comparti industriali sostengono che il sistema produttivo nazionale non sia ancora sufficientemente modernizzato per sostenere una diminuzione generalizzata dell’orario senza effetti negativi sulla produzione.

Gli oppositori politici di Lula accusano il presidente di utilizzare la riforma come strumento elettorale, privilegiando il consenso immediato rispetto alla sostenibilità economica di lungo periodo. Secondo questa interpretazione, la proposta servirebbe soprattutto a mobilitare l’elettorato progressista in vista del voto.

Il modello della settimana corta nel mondo

In Europa, numerose aziende hanno introdotto la settimana di quattro giorni o sistemi di maggiore flessibilità oraria. Esperimenti condotti in Islanda, Regno Unito, Spagna e Belgio hanno mostrato, in diversi casi, un miglioramento del benessere psicologico dei dipendenti senza significative perdite di produttività.

Anche in America Latina il tema sta guadagnando spazio. In Cile, ad esempio, il Parlamento ha approvato una graduale riduzione dell’orario settimanale, mentre in Colombia si discute da tempo di interventi simili. Il Brasile, essendo la maggiore economia della regione, potrebbe dunque esercitare un’influenza importante sull’intero continente.

Gli esperti ricordano che ogni modello deve essere adattato alle specificità economiche nazionali. Le economie con elevata produttività tecnologica riescono più facilmente a compensare una riduzione delle ore lavorate, mentre Paesi con forte dipendenza dal lavoro manuale o informale incontrano maggiori difficoltà.







Sindacati favorevoli: “Una misura attesa da anni”

Per i rappresentanti dei lavoratori, la settimana da 40 ore costituisce una conquista storica che il Brasile avrebbe dovuto introdurre già da tempo.

Secondo i sindacati, l’attuale modello penalizza soprattutto le fasce più vulnerabili della popolazione, costrette spesso a lunghi spostamenti nelle grandi metropoli e a ritmi lavorativi intensi. Ridurre di un giorno la presenza in azienda permetterebbe ai lavoratori di dedicare più tempo alla famiglia, alla formazione e al riposo.

Alcune associazioni ribadiscono inoltre che il progresso tecnologico dovrebbe tradursi anche in una redistribuzione del tempo lavorativo. L’automazione e la digitalizzazione, sostengono i promotori della riforma, consentono oggi di mantenere livelli produttivi elevati con un numero inferiore di ore.

Non manca poi un argomento strettamente economico: secondo diversi analisti vicini al governo, una migliore qualità della vita potrebbe stimolare i consumi interni e favorire nuovi settori legati al tempo libero e ai servizi.

Le difficoltà parlamentari della riforma

Il vero banco di prova sarà comunque il Congresso nazionale, dove Lula non dispone di una maggioranza compatta. La frammentazione politica brasiliana rende infatti estremamente complessa l’approvazione di riforme strutturali.

Per ottenere il via libera, il governo dovrà negoziare con partiti centristi e moderati spesso vicini agli interessi del mondo imprenditoriale. È possibile che il testo venga modificato durante l’iter parlamentare, introducendo deroghe settoriali o tempi di applicazione graduali.

Alcuni osservatori ipotizzano persino che la proposta possa trasformarsi in un tema centrale della campagna elettorale, diventando uno dei principali elementi di scontro tra il fronte progressista e quello conservatore.

La pandemia ha accelerato cambiamenti profondi nel mondo del lavoro, spingendo milioni di persone a rivalutare priorità personali, tempi di vita e modelli produttivi. Smart working, flessibilità e benessere professionale sono diventati temi centrali anche nei Paesi emergenti.