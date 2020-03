Vincenzo De Luca 1 – Coronavirus 0. Anzi, Del Luca 1- Conte 0.

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca diventa un vero e proprio sergente contro il Coronavirus. Molto prima che Conte varasse l’ultima direttiva di rendere tutta l’Italia zona rossa, con uguali regole per tutto il paese, Don Vincenzo si muoveva per tenere sotto controllo la situazione in regione.

Polso fermo e testa alta, De Luca sembra essere, in questo momento così delicato, più coscienzioso degli altri. Infatti, mentre ragazzi e ragazze scappavano da Milano sotto il naso di Beppe Sala, Vincenzo ha messo sotto controllo stazioni, pullman e autostrade. I ragazzi tornati in Campania sono stati sottoposti alla quarantena preventiva e i trasporti pubblici sono stati sanificati.

La chiusura dei locali alle 18:00 è stata un’idea di De Luca, adottata da Conte successivamente. Nel costatare l’incoscienza di chi non vuole proprio rinunciare alla seratina alcolica, il governatore ha comunicato su Facebook tutto il suo dissenso. Con la solita espressione furbetta, di chi sembra insultare l’intelligenza altrui, Vincenzo comunica le ultime direttive e, tra divertimento e sconcerto, elargisce i suoi consigli e il suo supporto.









De Luca contro il Coronavirus non è mai stato più serio. E’ entrato in modalità sceriffo. Oltre alle misure di sicurezza per i locali, c’è stata una riorganizzazione imponente della sanità, con l’assunzione di 1600 lavoratori, tra personale medico, infermieristico e socio-sanitario. Inoltre, in previsione dell’aumento dei contagiati, nel reparto di terapia intensiva sono stati aggiunti circa cinquanta posti. Oltretutto , la Giunta regionale deve approvare una mozione che prevede contributi alle mamme che sono costrette a chiedere aiuto alle baby sitter, vista la chiusura delle scuole fino al 3 aprile.

Insomma, il governatore sembra piuttosto determinato. Volendo ignorare le prossime elezioni in regione e la sua linea politica da sempre aggressiva e poco chiara (anzi, diciamo del tutto oscura, opaca, macchiata), sta volta Vincenzo De Luca sta sbaragliando tutti. Le sue misure di sicurezza sono le più attente. Diciamo che quando c’è da lavorare per i cittadini, il bomber non si tira indietro. Tutto gli si può recriminare, tranne che non sia un uomo di polso, determinato oltre l’immaginazione e concentrato sull’obiettivo.

Antonia Galise