Il crescente fenomeno delle infezioni resistenti agli antibiotici sta assumendo i contorni di una vera e propria crisi sanitaria mondiale, con proiezioni allarmanti che indicano più di 39 milioni di morti entro il 2050. Questo è quanto emerge dalla prima analisi globale sul tema, condotta dal Global Research on Antimicrobial Resistance Project e pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica The Lancet. Il rapporto fornisce un quadro approfondito e dettagliato del problema su scala mondiale, prendendo in considerazione i dati provenienti da 204 Paesi e territori e delineando una situazione che richiede misure immediate e incisive da parte delle autorità sanitarie globali.

Le radici del problema: l’abuso di antibiotici e la resistenza antimicrobica

Una delle principali cause della crescente minaccia della resistenza agli antibiotici è l’uso eccessivo e spesso inappropriato di questi farmaci. Sin dalla loro scoperta, gli antibiotici hanno rappresentato uno degli strumenti più potenti a disposizione della medicina moderna per combattere infezioni batteriche e salvare milioni di vite. Tuttavia, l’abuso indiscriminato, sia in ambito umano che veterinario, ha portato all’emergere di ceppi di batteri che hanno sviluppato resistenze ai trattamenti convenzionali. Questo fenomeno, noto come resistenza antimicrobica (AMR), è una delle più gravi minacce alla salute pubblica del nostro tempo.

I batteri resistenti sono in grado di sopravvivere e proliferare nonostante l’esposizione agli antibiotici, rendendo inefficaci molti dei farmaci comunemente usati. Questa situazione non solo comporta un aumento delle complicazioni mediche, ma spesso rende necessari trattamenti più lunghi e costosi, aumentando anche il rischio di esiti fatali. L’abuso di antibiotici, come quello spesso osservato nella prescrizione non necessaria di farmaci per malattie virali (contro cui gli antibiotici sono inefficaci), contribuisce notevolmente alla selezione di ceppi resistenti.

L’impatto della resistenza antimicrobica in numeri

I dati emersi dall’analisi del Global Research on Antimicrobial Resistance Project offrono uno spaccato drammatico della portata del problema. Tra il 1990 e il 2021, ogni anno oltre un milione di persone sono morte a causa di infezioni resistenti ai farmaci antimicrobici. Si tratta di una cifra sconcertante che supera di gran lunga le aspettative, rivelando come la resistenza agli antibiotici sia diventata una delle principali cause di mortalità a livello globale. Secondo le stime fornite dal rapporto, entro il 2050 questa crisi potrebbe provocare oltre 39 milioni di decessi se non si interverrà in maniera adeguata.

La resistenza antimicrobica sta già causando un aumento significativo dei costi sanitari e sociali. Le infezioni resistenti spesso richiedono trattamenti più costosi, con farmaci di seconda o terza linea, che possono essere meno efficaci, più tossici e necessitare di somministrazioni prolungate. Inoltre, queste infezioni possono richiedere ricoveri ospedalieri più lunghi, aumentando il carico sui sistemi sanitari già sotto pressione.

Le regioni più colpite: il divario globale nella lotta contro l’AMR

Il rapporto mette in evidenza come la distribuzione geografica dell’AMR sia fortemente disomogenea. Le regioni a basso e medio reddito sono quelle maggiormente colpite, con l’Africa subsahariana e l’Asia meridionale in cima alla lista delle aree più vulnerabili. Questo divario è legato a vari fattori, tra cui l’accesso limitato a trattamenti adeguati, l’uso improprio di antibiotici, la mancanza di infrastrutture sanitarie solide e la scarsità di programmi di monitoraggio della resistenza.

Nei Paesi a basso reddito, l’accesso limitato a farmaci appropriati e l’assenza di normative stringenti sull’uso degli antibiotici in agricoltura e nella medicina veterinaria hanno contribuito a creare un ambiente favorevole alla diffusione della resistenza. La mancanza di risorse per implementare programmi di educazione e sensibilizzazione è un ulteriore ostacolo nella lotta contro la resistenza antimicrobica in queste aree.







In contrasto, nei Paesi ad alto reddito, sebbene le risorse per affrontare il problema siano più abbondanti, l’abuso di antibiotici in ambito sanitario e agricolo continua a rappresentare una sfida significativa. Ad esempio, negli Stati Uniti e in molti Paesi europei, l’uso massiccio di antibiotici negli allevamenti di animali ha contribuito a creare ceppi resistenti che possono poi trasferirsi agli esseri umani attraverso il consumo di prodotti alimentari contaminati o il contatto diretto.

Le misure necessarie per affrontare la crisi

Affrontare l’emergenza della resistenza antimicrobica richiede uno sforzo concertato su più fronti. Innanzitutto, è necessario migliorare l’uso degli antibiotici, limitandone la prescrizione solo ai casi strettamente necessari e promuovendo l’uso di alternative terapeutiche laddove possibile. Inoltre, è essenziale investire in ricerca e sviluppo per la scoperta di nuovi antibiotici e trattamenti antimicrobici. Attualmente, il ritmo di sviluppo di nuovi farmaci non è sufficiente per tenere il passo con l’evoluzione dei batteri resistenti, e questo potrebbe esacerbare ulteriormente il problema nei prossimi decenni.

Un altro aspetto cruciale è il rafforzamento dei sistemi di sorveglianza per monitorare la diffusione della resistenza antimicrobica a livello globale. Programmi di monitoraggio efficaci permetterebbero di identificare precocemente l’emergere di nuovi ceppi resistenti e di adottare misure tempestive per contenerli. In questo contesto, la cooperazione internazionale è fondamentale per garantire che tutti i Paesi, indipendentemente dal loro livello di sviluppo, possano beneficiare di strumenti e risorse adeguati per combattere l’AMR.

L’importanza dell’educazione e della consapevolezza

Un altro pilastro nella lotta contro la resistenza antimicrobica è l’educazione e la sensibilizzazione delle popolazioni. È cruciale che i cittadini siano informati sui rischi associati all’abuso di antibiotici e sull’importanza di seguire scrupolosamente le indicazioni mediche per quanto riguarda l’uso di questi farmaci. Le campagne di sensibilizzazione devono essere estese anche ai professionisti del settore sanitario, affinché adottino pratiche di prescrizione più rigorose e basate sulle evidenze scientifiche.

In aggiunta, le pratiche igieniche e le misure preventive, come la vaccinazione, possono giocare un ruolo fondamentale nella riduzione della necessità di antibiotici. Ridurre la diffusione delle infezioni, infatti, comporterebbe una minore dipendenza da questi farmaci, contribuendo così a frenare l’insorgenza di nuove resistenze.

Una vera e propria sfida

La resistenza antimicrobica rappresenta una minaccia globale che non può essere ignorata. I dati e le proiezioni del rapporto pubblicato su The Lancet evidenziano con chiarezza l’urgenza di un’azione coordinata a livello internazionale. Il rischio di milioni di morti entro il 2050 a causa di infezioni resistenti agli antibiotici non è una possibilità remota, ma una realtà che potrebbe concretizzarsi se non verranno adottate misure decisive.

La comunità scientifica, i governi, le organizzazioni sanitarie internazionali e il settore privato devono lavorare insieme per sviluppare nuove strategie, promuovere la ricerca e garantire che i farmaci antibiotici vengano utilizzati in modo responsabile. Solo con un impegno collettivo e continuo sarà possibile evitare che la resistenza antimicrobica diventi una delle principali cause di morte nel prossimo futuro, salvaguardando così i progressi ottenuti dalla medicina moderna nel secolo scorso.

Patricia Iori