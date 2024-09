Si è verificato un tragico incidente turistico in Perù, precisamente sulla strada che collega la cittadella Inca di Machu Picchu alla cittadina di Aguas Calientes, meta di migliaia di visitatori ogni anno. Alcuni cittadini italiani e altri turisti provenienti da varie nazionalità sono rimasti gravemente feriti dopo che l’autobus su cui viaggiavano è precipitato in un burrone. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia locale, l’autista del mezzo avrebbe perso il controllo durante la discesa da una delle strade di montagna che circondano l’antico sito archeologico. Il bus è uscito di strada, con conseguenze drammatiche.

Una discesa fatale dalla cittadella Inca

L’incidente si è verificato in una zona particolarmente impervia, caratterizzata da strade strette e tortuose che si snodano lungo i pendii montuosi. La città di Machu Picchu, una delle attrazioni turistiche più celebri al mondo e patrimonio dell’umanità UNESCO, si trova a un’altitudine elevata, accessibile solo tramite treni e autobus. Il percorso che porta i turisti dalla città di Aguas Calientes alla cittadella, e viceversa, è noto per essere una sfida non solo per i viaggiatori, ma anche per gli autisti, vista la complessità del tragitto.

In circostanze normali, il viaggio ha una lunga durata e richiede grande attenzione, soprattutto nelle sezioni più ripide e curve. Tuttavia, in questo caso, secondo quanto riportato dalle autorità locali, un malfunzionamento del veicolo o un errore umano potrebbero aver causato la perdita del controllo del mezzo, che ha portato alla fatale fuoriuscita di strada e alla caduta in un dirupo.

Le dinamiche dell’incidente turistico in Perù e i soccorsi

L’autobus trasportava un gruppo misto di turisti internazionali, inclusi italiani, statunitensi e cittadini di altri paesi europei. Secondo i primi rapporti, l’autista avrebbe tentato di frenare mentre affrontava una delle numerose curve strette, ma il veicolo non ha risposto correttamente, sbandando e precipitando per diverse decine di metri. Le condizioni della strada, forse rese più pericolose dalla pioggia o dalla scarsa visibilità, potrebbero aver aggravato la situazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, coordinati dalla polizia locale e dai servizi di emergenza del Perù. Squadre di soccorritori, composte da personale medico e vigili del fuoco, hanno impiegato diverse ore per raggiungere l’autobus incidentato a causa della difficoltà di accesso al luogo della caduta. Una volta giunti sul posto, hanno provveduto a estrarre i feriti dal mezzo e a trasferirli con urgenza agli ospedali più vicini.

I rapporti preliminari indicano che tra i feriti si contano persone con gravi traumi, fratture multiple e altre lesioni di grave entità. Le condizioni di alcuni di essi sono apparse subito critiche, richiedendo interventi chirurgici immediati.

Le testimonianze dei sopravvissuti

I turisti che sono riusciti a sopravvivere all’incidente, molti dei quali ancora in stato di shock, hanno raccontato momenti di puro terrore. Secondo alcune testimonianze raccolte dai media locali, alcuni passeggeri avevano notato fin dall’inizio della discesa un comportamento anomalo del veicolo, che sembrava non rispondere correttamente ai comandi del conducente.

Un altro turista ha dichiarato di aver visto il conducente lottare per mantenere il controllo del mezzo.

Le indagini delle autorità peruviane

Le autorità locali hanno avviato immediatamente un’indagine per accertare le cause dell’incidente. Gli investigatori stanno esaminando le condizioni del veicolo, incluso il sistema frenante e altre componenti meccaniche, per determinare se vi siano stati difetti tecnici o mancanze nella manutenzione del mezzo. Non si esclude nemmeno l’ipotesi di un errore umano, poiché il tratto di strada in questione è ben noto per la sua pericolosità e richiede un’abilità notevole alla guida.







L’autista, che è sopravvissuto allo schianto, è stato preso in custodia dalla polizia per essere interrogato. Gli inquirenti vogliono capire se vi siano state negligenze o violazioni delle norme di sicurezza. Inoltre, sarà fondamentale verificare se il veicolo era in regola con le revisioni obbligatorie previste per i mezzi destinati al trasporto turistico, considerando che si tratta di una delle aree più visitate del paese.

La sicurezza stradale in Perù: un problema ricorrente

L’incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale in Perù, un paese che, nonostante l’importanza strategica del turismo, soffre di un’infrastruttura viaria carente, soprattutto nelle zone montuose e più remote. Le strade che collegano i siti turistici, come Machu Picchu, spesso non sono adeguatamente mantenute, e le condizioni climatiche avverse, come le frequenti piogge tropicali, possono trasformare percorsi già difficili in veri e propri trappole mortali.

Le autorità peruviane hanno promesso di intensificare i controlli sui mezzi di trasporto turistico, ma gli incidenti continuano a verificarsi con una certa regolarità.

Secondo un rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, il Perù registra un tasso di incidenti stradali significativamente più alto rispetto ad altri paesi della regione. Le principali cause di questi incidenti sono legate a infrastrutture stradali inadeguate, veicoli non conformi agli standard di sicurezza e una formazione spesso insufficiente degli autisti.

Le reazioni internazionali

In Italia, la notizia dell’incidente ha scatenato una forte ondata di preoccupazione, soprattutto per le condizioni dei cittadini italiani coinvolti. Il Ministero degli Esteri italiano si è subito attivato per fornire assistenza ai connazionali feriti, mettendo in contatto le famiglie con le autorità peruviane e con le strutture sanitarie locali.

Nel frattempo, le ambasciate degli altri paesi coinvolti hanno avviato operazioni simili per fornire assistenza ai propri cittadini. La comunità internazionale ha espresso solidarietà verso le vittime e i feriti, con numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza alle famiglie dei coinvolti.

Conclusione

L’incidente che ha coinvolto l’autobus turistico in Perù rappresenta una tragica fatalità in un contesto che, purtroppo, continua a registrare episodi simili. Mentre le indagini proseguono per chiarire le responsabilità, la tragedia solleva importanti interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture turistiche in uno dei paesi più affascinanti ma anche complessi dal punto di vista logistico. La speranza è che episodi come questo possano spingere le autorità a migliorare le condizioni stradali e a garantire una maggiore sicurezza per i milioni di visitatori che ogni anno si recano in Perù per ammirare le meraviglie di Machu Picchu e del patrimonio Inca.