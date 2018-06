Kena mobile lancia un’offerta migliore di quella di Iliad

È iniziata la guerra delle offerte al ribasso, Kena mobile propone tariffe ancora più basse di quelle di Iliad.

Kena mobile e la sua offerta

Ci sono tanti modi per dimostrare le proprie paure e, uno di questi sono rappresentati dall’attacco. È quello che sta facendo in questi giorni Kena mobile che cerca di contrastare Iliad. La compagnia francese, infatti, aveva lanciato qualche giorno fa un’offerta davvero imperdibile e il gruppo Tim agisce.

Cinque euro mensili per avere a disposizione mille minuti, cinquanta messaggi e dieci giga di Internet in 3G. Le chiamate inoltre saranno senza scatto alla risposta. Potranno attivare questa tariffa non solo chi acquista una nuova Sim ma anche chi cambia operatore, il tutto entro il trenta giugno.

Ma Kena mobile non si ferma qui perché prevede anche un’ulteriore tariffa. Quest’ultima però potrà essere attivata solo nei punti vendita del brand e solo da chi proviene da Tim.

Tim difende Kena mobile

La compagnia più importante d’Italia, la Tim, cerca di difendere uno dei suoi figlioletti. Kena mobile, infatti, fa parte del gruppo Tim che è socio unico del marchio e cerca di non perdere i clienti. Siccome Iliad fa paura, la Telecom Italia Mobile preferisce convogliare i propri clienti verso Kena mobile piuttosto che lasciarli a Iliad.

Iliad rappresenta un nemico dal quale difendersi non solo per delle tariffe veramente eccezionali. La politica trasparente e rivoluzionaria, infatti, sta mettendo con le spalle al muro i tre operatori più importanti che cercano di difendersi in tutti i modi.

Vodafone, Wind e Tre per ora cercano di impegnarsi in diversi fronti per contrastare la potenza della compagnia francese che fa gola a tutti. Tim, invece, manda avanti Kena mobile per tutelarsi offrendo un 4G già dal mese di settembre.

Peccato però che l’offerta di Iliad sia già valida e che contrastare le sue tariffe è davvero difficile. Insomma, buone notizie per tutti gli utilizzatori che aspettano ulteriori lanci al ribasso.

Elena Carletti