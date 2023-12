Il campo di detenzione sull’isola di Samos, in mezzo alle acque turchesi e alle affascinanti coste greche, è un luogo sinistro, che si erge come un monumento alla vergogna dell’umanità, dove i diritti delle persone in cerca di asilo vengono calpestati, e le condizioni disumane minacciano la vita e la dignità di chiunque si trovi lì.

Le elezioni in Grecia dello scorso maggio hanno rappresentato un momento cruciale per il paese e per il primo ministro uscente, Kyriakos Mitsotakis, il quale aveva sostenuto che la sua politica “ferma ma giusta” sulla circolazione delle persone funzionasse. Tuttavia, la realtà che si è rivelata sull’isola di Samos, situata a soli un miglio dalla costa turca, ha dimostrato quanto fosse lontana dalla verità questa affermazione.

Samos è emersa negli ultimi anni come uno dei cinque hotspot dell’Egeo, destinato ad accogliere coloro che cercano asilo in Grecia. La situazione sull’isola è stata oggetto di crescente attenzione mediatica, ma ciò che emerge è un quadro allarmante caratterizzato da respingimenti illegali, sovraffollamento, condizioni disumane, incendi, violenza e carenza di cibo e acqua. Questi fattori, insieme alla mancanza di accesso all’assistenza sanitaria, a un rifugio sicuro e alle opportunità di istruzione, mettono a repentaglio la salute fisica e mentale delle persone in cerca di asilo.

Nel settembre 2021, il governo greco aveva chiuso il Centro di accoglienza e identificazione e aveva aperto il Centro ad accesso controllato (CCAC) di Zervou, annunciando un nuovo approccio all’asilo e alle tendopoli con l’obiettivo di porre fine al sovraffollamento e garantire il soddisfacimento delle esigenze di base. Tuttavia, la realtà sul campo di Samos è stata molto diversa da quanto annunciato.

Il CCAC di Samos è stato oggetto di ampie critiche per le sue condizioni carcerarie, con detenzioni illegali in container di fortuna dietro recinzioni di filo spinato e segnalazioni di violenza nei confronti dei residenti. Le strutture sono fatiscenti, e l’accesso all’acqua potabile e a un cibo nutriente era limitato. La situazione è ulteriormente peggiorata nelle ultime settimane, con un aumento degli arrivi e il superamento della capacità del campo, situazione simile a quella del 2019.

Il governo greco, prima delle elezioni, aveva vantato il suo successo nel decongestionare le isole e nella creazione di una politica migratoria “ferma ma giusta”. Tuttavia, questo successo sembrava essere stato ottenuto a spese dei respingimenti illegali e dei trasferimenti di massa verso campi non adeguatamente finanziati nell’entroterra.

Un’organizzazione non governativa ha recentemente rivelato un aumento non spiegato delle capacità nominali del CCAC di Samos, passate da 2.040 a 3.659 persone, un aumento del 80%. Tuttavia, non sono stati aperti nuovi alloggi e non ci sono state modifiche significative che giustifichino tale incremento.

Fino a poche settimane fa, il CCAC di Samos ospitava 4.123 persone, oltre il doppio della sua capacità originaria. Le ONG hanno ricevuto segnalazioni di detenzioni arbitrarie in container sovraffollati, con più di 50 persone costrette a dormire in un container ristorante. Alcuni nuovi arrivati sono stati trattenuti per settimane senza la necessaria lettera di decisione individuale, un procedimento che non solo viola i diritti umani ma mette a serio rischio il benessere delle persone.

L’accesso all’acqua è estremamente limitato, fornito solo a intervalli irregolari, il che ha un impatto negativo sull’igiene e sulla salute delle persone. La mancanza di servizi di lavanderia ha portato a un’epidemia di scabbia e ad un aumento di altre malattie della pelle tra i residenti.

Il cibo nel campo è stato criticato per il suo scarso valore nutritivo e la mancanza di prodotti freschi. L’organizzazione Project Armonia è intervenuta in passato per fornire cibo ai più vulnerabili, mentre i residenti lamentano lunghe code, quantità insufficienti di cibo e problemi gastrointestinali.

La situazione ha portato il personale a scioperare in tutti i CCAC, sottolineando l’urgenza di un cambiamento. I diritti delle persone in cerca di asilo, alle frontiere europee e in qualsiasi altro luogo, richiedono condizioni sicure, dignitose e accoglienti, non detenzione sovraffollata e privazione dei beni essenziali. È fondamentale non solo attirare l’attenzione su questa situazione, ma anche agire per garantire un trattamento umano e rispettoso delle leggi per coloro che cercano asilo.