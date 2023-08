Lega Serie A: un impegno deciso verso la sostenibilità

Il mondo dello sport sta sempre più abbracciando l’importanza della sostenibilità e della responsabilità sociale, e il calcio non è da meno. La Lega Serie A ha recentemente rivelato la propria Strategia di Sostenibilità denominata “Calcio Social Responsibility – 20 realtà un’unica squadra in campo per la Sostenibilità“. Questo annuncio conferma la posizione di leadership della Lega Serie A come la prima lega calcistica a sviluppare una strategia di sostenibilità completa, iniziativa nata nel contesto del progetto intrapreso con la UEFA a partire da settembre 2022. Tale progetto, che ha scelto la Lega Serie A per un progetto pilota, rappresenta una pietra miliare dopo anni di crescente impegno in attività di responsabilità sociale.

La strategia è articolata in 20 capitoli, simboleggiando l’unità dei 20 club di Serie A. L’obiettivo principale è quello di sostenere i progetti previsti, che sono suddivisi in 11 policy. Sette di queste politiche riguardano i diritti umani, inclusi temi cruciali come l’antirazzismo e le politiche per i giovani. Le restanti quattro politiche sono incentrate sulla tutela ambientale, seguendo il modello della Strategia UEFA “Strength Through Unity”. Queste politiche comprendono iniziative per la sostenibilità degli stadi e per la tutela dell’ambiente.

La Lega Serie A ha chiarito che questa è solo la prima fase di un percorso ambizioso. L’obiettivo è di raggiungere e concretizzare gli obiettivi di sostenibilità entro il 2030, utilizzando indicatori di performance specifici per monitorare e misurare i progressi. Questo rappresenta un passo significativo verso un’impronta più sostenibile e socialmente responsabile nel mondo del calcio.

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha sottolineato l’importanza di questa strategia:

“Il calcio è seguito da milioni di persone in tutto il mondo e per questo ha anche la responsabilità di generare un impatto positivo, promuovendo buone pratiche relativamente a questioni globali come la sostenibilità ambientale, la transizione verso un’economia verde e il rispetto dei diritti umani.”

L’amministratore della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha aggiunto:

“L’introduzione dei criteri ESG e la loro rendicontazione rappresentano oggi una necessità e un’opportunità per qualsiasi settore. Con questa visione nasce l’idea insieme alla UEFA di avviare il progetto di Lega Pilota per accelerare i processi e diventare agenti del cambiamento. Calcio Social Responsibility è più di un documento strategico, è il simbolo di un rinnovato impegno da parte della Lega Serie A verso i temi di Sostenibilità.”

Questo importante passo della Lega Serie A dimostra che il mondo del calcio sta riconoscendo il suo ruolo e la sua responsabilità nella promozione di una società più sostenibile e giusta. L’impegno verso la sostenibilità ambientale e i diritti umani rappresenta un segnale positivo che potrebbe ispirare ulteriori cambiamenti positivi nel settore sportivo e oltre.