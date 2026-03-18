In ricordo a Lorenzo “Orso” Orsetti, caduto in battaglia in Siria contro l’avanzata jihadista il 18 marzo 2019.

Il giovane Lorenzo “Orso” Orsetti, classe 1986, fiorentino di nascita e residente nel quartiere di Rifredi, prima di partire volontario lavorava come cuoco. All’epoca della morte si trovava da un anno e mezzo nel nord-est della Siria, dove combatteva come volontario insieme alle milizie curde dello YPG, le Unità di protezione popolare, contro l’avanzata jihadista: il suo nome di battaglia era “Heval Tekosher”, ovvero il “lottatore”. Il 18 marzo 2019 perde la vita sul campo di battaglia a Baghuz, nella Siria sud-orientale. A darne la notizia è proprio l’ISIS, rivendicando l’uccisione del giovane soldato. La salma è stata riportata a Firenze il 15 giugno e il giovane è stato sepolto nel cimitero monumentale delle Porte Sante di San Miniato.

Lorenzo era descritto dagli amici e dai familiari come un ragazzo straordinariamente altruista, dal carattere mite, dedito al lavoro e mosso da ideali di libertà e uguaglianza. Proprio questi ideali lo avevano spinto ad appoggiare la rivoluzione curda, seguendo l’esempio di altri attivisti italiani, come Davide Grasso e Maria Edgarda “Eddi” Marcucci.

La scomparsa di “Orso” scosse profondamente la sua città natale. Sulle pareti del centro storico fiorentino si possono ancora leggere numerosi messaggi di ammirazione e cordoglio: l’insegna della Biblioteca Umanistica dell’Università di Firenze, in Piazza Brunelleschi, fu oscurata dalla commossa scritta “Orso vive”. Anche Zerocalcare, celebre autore romano, omaggiò la figura di Lorenzo Orsetti con un fumetto pubblicato su Internazionale, dal titolo “Macelli”.

La vita e le parole di Lorenzo “Orso” Orsetti sono sempre di grande ispirazione e insegnamento per continuare a lottare e ricordarci da che parte stare: