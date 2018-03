Mari Roldán: l’artista spagnola che dipinge le opere d’arte sulle banconote

Una ragazza sta diventando il nuovo fenomeno di Instagram grazie alla sua arte. Stiamo parlando di Mari Roldán, una giovane artista spagnola di soli 23 anni che sul suo profilo condivide da qualche settimana le foto dei suoi lavori.









Arte sulle banconote

Questa ragazza ha avuto un’idea semplice eppure geniale: trasformare i soldi in tele su cui dipingere ed è così che lei ha riprodotto alcune tra le più famose opere d’arte sulle banconote da 5, 10, 20 e 50 euro. Mari Roldán non è nuova ad esperimenti di questo tipo, difatti, com’è possibile vedere sul suo profilo Instagram, si era già cimentata nel dipingere le tasche posteriori dei jeans. Ma, mentre la pittura sui tessuti non è poi così rara ed inusuale, il dipingere opere d’arte sulle banconote è qualcosa di assolutamente originale ed innovativo. E, nel giro di poco tempo, le foto da lei postate hanno fatto incetta di like (o meglio di cuori) e sono state condivise anche sugli altri social network dai suoi fan, che stanno aumentando sempre di più. Tra gli artisti da lei riprodotti ci sono grandi maestri come: Botticelli, Klimt, Van Gogh, Dalì, Magritte. È palese il suo talento nella pittura, così come è altrettanto palese la sua passione per l’arte. Chissà, magari diventerà famosa e ogni banconota da lei dipinta varrà una fortuna, per il momento godiamoci la visione delle sue opere:









Tutte queste fotografie sono state prese dal suo profilo Instagram ed è lei a possederne i diritti.









Arte e banconote: uno strano binomio

Certo, abbinare l’arte alle banconote e riprodurre l’arte sulle banconote è sicuramente innovativo, ma non è la prima volta che qualcuno lo fa. Già Graham Short, rappresentante della microarte, aveva inciso su cinque banconote da 5 Pound il ritratto della scrittrice inglese Jane Austen. Ha poi avuto l’idea di spenderle nel Regno Unito, senza precisare la particolarità di quelle banconote agli ignari venditori, così chi sarà abbastanza fortunato da trovarle, avrà in mano un’opera del valore di 50.000 pound. Niente male per dei semplici pezzi di carta, perché in fondo è questo ciò che sono i soldi. Eppure c’è chi li ‘nobilita’ con dei celebri dipinti come Mari Roldán.

Carmen Morello