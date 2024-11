Roma si prepara ad accogliere la terza edizione del Novembre Nordico, una rassegna culturale unica promossa dalle ambasciate di Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia insieme ai rispettivi istituti e accademie culturali. Questa iniziativa sulla cultura scandinava, che durerà dal 5 al 30 novembre, offrirà una serie di eventi distribuiti in vari luoghi della città, finalizzati a portare le tradizioni, l’arte, e il pensiero nordico nella capitale italiana.

Il Pensiero del Novembre Nordico: presentazione di un libro simbolo della cultura scandinava

Tanti sono gli appuntamenti del Novembre Nordico, che avrà il suo inizio il 5 del mese. Ad esempio, l’8 novembre, presso la libreria Altroquando, sarà presentato il libro “Il pensiero nordico. Trovare la felicità sotto l’aurora boreale”, di Anna Brännström e Ida Montrasio. Questo evento è organizzato dall’Ambasciata svedese in collaborazione con l’Istituto Culturale Nordico. Il libro racconta la bellezza dei paesi scandinavi attraverso natura, politica, storia e cultura, regalando uno sguardo intimo e riflessivo sulla filosofia nordica, connessa profondamente alla natura e alla ricerca della felicità.

Il Novembre Nordico è infatti un evento culturale promosso dai paesi scandinavi – Norvegia, Finlandia, Danimarca e Svezia, oltre al Circolo Scandinavo – ma saranno presenti collaborazioni anche con altre realtà. Ad esempio, a partecipare sono anche l’Accademia di Danimarca, l’Istituto di Finlandia e Norvegia, con sede a Roma, oltre all’Istituto Svedese di studi Classici, anch’esso nella Capitale. L’obiettivo è infatti quello di collegare alla città romana la cultura scandinava, valorizzando così le questioni storiche e sociali.

Tra tour, mostre e incontri: un mese di eventi gratuiti sulla cultura scandinava e l’arte nordica

Novembre Nordico abbraccia numerosi ambiti culturali, con tour gratuiti, concerti, spettacoli teatrali e incontri letterari, per far scoprire il legame storico e attuale tra Roma e la Scandinavia. Il 9 e il 23 novembre, un percorso a piedi illustrerà le tracce scandinave a Roma, dalle ex residenze di artisti nordici fino agli istituti culturali. Durante ogni tappa, opere di artisti scandinavi saranno presentate attraverso poesie e musiche ispirate a Roma, sottolineando il legame tra la città eterna e la cultura nordica.







Gli appassionati di architettura troveranno interessanti iniziative come il tour all’Accademia di Danimarca il 18 novembre, che esplora la sua storia architettonica ed evidenzierà le influenze che nel corso degli anni hanno migrato da nord a sud. Il 25 novembre, l’Istituto di Norvegia ospiterà il convegno Crocevia Nordico, approfondendo i rapporti architettonici, politici e culturali tra Italia e paesi nordici. Mentre il 20 novembre, alla Rinascente di via del Tritone, il designer finlandese Mikko Laakkonen presenterà i suoi ultimi lavori improntati alla sostenibilità.

Incontri a tappe artistiche con l’obiettivo di creare punti di convergenza e nuove informazioni da scambiare, oltre che ampliare i propri confini culturali. Tutto questo, attraverso mostre, passeggiate, spazi creativi e interattivi, conferenze e talk in presenza.

La protagonista non è solamente l’architettura infatti: l’arte e la musica saranno ben presenti il 21 novembre al MAXXI, dove l’opera di Edvard Munch sarà al centro di un evento che comprenderà anche un concerto del sassofonista norvegese Bendik Giske, conosciuto per le sue performance sperimentali e coinvolgenti.

Esperienze culinarie e lezioni di lingua

A coronare l’esperienza mensile, sopratutto per chi ama la cucina, sono gli incontri organizzati dall’Ambasciata di Finlandia il 14 novembre. Lo chef Kimmo infatti guiderà un evento online in cui i partecipanti potranno imparare a preparare il kalakukko, tipico pane finlandese ripieno. Chi vuole approfondire le lingue nordiche potrà partecipare a un laboratorio di introduzione organizzato dall’Istituto Culturale Nordico il 9 novembre, per avvicinarsi a una nuova cultura attraverso la lingua.

Un’occasione di dialogo e confronto culturale

Novembre Nordico è una celebrazione del forte legame tra la cultura scandinava e quella italiana, nato per favorire il dialogo e la conoscenza reciproca. Come sottolinea Marie Kraft, direttrice artistica del Circolo Scandinavo, l’esperienza e gli incontri mirano a far conoscere le radici e le differenze culturali, favorendo una società aperta e inclusiva. Un’occasione imperdibile per avvicinarsi al pensiero nordico attraverso una ricca programmazione che esplora passato, presente e futuro di questi affascinanti paesi.

Lucrezia Agliani