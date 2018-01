Raggi: a Roma rinominate strade intitolate ai protagonisti delle leggi razziali

Nel lontano (ma neanche troppo) 1938, il Manifesto della razza inneggiava ai valori della purezza e della “pulizia”. Criteri alla base delle leggi razziali poi ripudiate al termine della guerra, resistono ancora oggi in molte se non tutte le città italiane attraverso i nomi dei protagonisti del Manifesto. La Raggi dice basta. A Roma, piazza pulita!









Una Roma che decide finalmente di sbarazzarsi di tutti quei nomi che hanno contribuito alla creazione del Manifesto, è una Capitale in via di rinnovamento.

Abbiamo già avviato le procedure e le verifiche per far sì di rinominare tutte quelle strade e piazze della Capitale che sono state intitolate a coloro che sottoscrissero il Manifesto della razza. Dobbiamo cancellare queste cicatrici indelebili che rappresentano una vergogna per il nostro Paese. Questo può essere anche un esempio per tanti altri comuni che, come Roma, si trovano ad avere strade intitolate e questi personaggi.