Nel campo della ricerca sulla comunicazione animale, una delle questioni più interessanti è capire se alcune specie possano utilizzare un linguaggio complesso per comunicare tra loro. Recentemente, l’AI ha iniziato a far luce su misteri che un tempo sembravano impossibili da risolvere, rivelando una sorprendente complessità nelle interazioni di specie.

La ricerca sulla comunicazione animale: gli elefanti e i loro richiami

Negli anni ’80 Joyce Poole, una ricercatrice con oltre 50 anni di esperienza nello studio degli elefanti africani, fece un’osservazione interessante. Durante la ricerca sulla comunicazione animale, Poole notò che, all’interno di un gruppo di elefanti, quando un individuo emetteva un richiamo, spesso solo un altro elefante rispondeva, mentre il resto del gruppo ignorava il suono. Questo comportamento suggeriva che gli elefanti potessero avere un modo di indirizzare i loro richiami a individui specifici, come se stessero usando dei nomi.

Per decenni, questa è stata solo un’ipotesi difficile da verificare, ma con l’avvento dell’AI, è stato possibile condurre studi più approfonditi relativi alla ricerca sulla comunicazione animale. Utilizzando modelli di AI è stato possibile registrare e analizzare centinaia di richiami di elefanti. I risultati hanno mostrato che quest’ultimi potrebbero effettivamente usare una forma di linguaggio più complessa di quanto si pensasse, in cui i richiami sono diretti a specifici individui del gruppo.







Il ruolo dell’AI nella ricerca sulla comunicazione animale

Questo studio sugli elefanti è solo uno dei molti esempi di come l’AI stia trasformando la ricerca sulla comunicazione animale. Tradizionalmente, i ricercatori si sono basati su registrazioni audio, osservazioni comportamentali e riproduzioni di suoni per studiare come gli animali comunicano tra loro. Tuttavia, queste tecniche sono spesso limitate dall’incapacità umana di percepire la complessità e la varietà dei segnali animali, soprattutto in ambienti rumorosi e caotici.

L’AI, attraverso tecniche di apprendimento automatico, è stata in grado di superare questi ostacoli. Per esempio, una delle sfide più comuni nella ricerca sul campo è il “problema del cocktail party”, ovvero la difficoltà di distinguere i suoni di un singolo animale in mezzo a molti altri rumori di fondo. Utilizzando algoritmi simili a quelli impiegati nel riconoscimento vocale umano, l’AI è ora capace di isolare e analizzare singoli richiami anche in ambienti estremamente rumorosi, come nel caso delle scimmie macaco.

Il futuro della decodifica

Gli approcci attuali si basano principalmente su modelli di apprendimento supervisionato, che richiedono dati etichettati dagli esseri umani. Questo significa che i ricercatori devono prima identificare e classificare manualmente i suoni prima che il modello possa apprendere da essi. Tuttavia, questa tecnica ha i suoi limiti, in quanto dipende dalle conoscenze umane preesistenti, che sono spesso incomplete o imprecise.

Per questo motivo, molti esperti stanno esplorando il potenziale dell’apprendimento auto-supervisionato, una metodologia che non richiede etichette umane. Modelli come quelli usati per il linguaggio naturale, come ChatGPT, imparano da grandi quantità di dati non etichettati e trovano schemi e categorie in maniera autonoma. Questo approccio potrebbe rivelarsi rivoluzionario nella decodifica della comunicazione animale e nell’avanzamento della ricerca sulla comunicazione animale, permettendo ai ricercatori di scoprire significati e strutture linguistiche che altrimenti sfuggirebbero all’osservazione umana.

Earth Species Project: decifrare il linguaggio degli animali

Tra i progetti più ambiziosi in questo campo c’è l’Earth Species Project. Questo progetto mira a costruire modelli di AI capaci di tradurre la comunicazione tra specie diverse, basandosi su un concetto chiamato “shape of language” (forma del linguaggio).

I ricercatori hanno scoperto che si può mappare la “forma” di un linguaggio su un altro, trovando corrispondenze per concetti simili come, per esempio, la parola “cane” in diverse lingue. Questa scoperta ha ispirato l’Earth Species Project a usare lo stesso metodo per tradurre la comunicazione animale, senza bisogno di riferimenti diretti come la Stele di Rosetta.

Anche se è una sfida complessa, dato che gli animali comunicano non solo con suoni ma anche con altri sensi, c’è speranza di riuscirci grazie a modelli come DALL-E, uno strumento di intelligenza artificiale progettato per generare immagini a partire da descrizioni testuali, mostrando come forme di linguaggio e immagini possano essere allineate, e offrendo così l’opportunità di avanzamento nella ricerca sulla comunicazione animale e nuove possibilità per comprendere il linguaggio animale e trovare somiglianze con il nostro.

Prospettive future

Nonostante i progressi nella ricerca sulla comunicazione animale, ci sono ancora molte sfide da affrontare. Una delle più grandi è la validazione dei modelli di AI. Poiché la comunicazione animale è spesso molto diversa da quella umana, è difficile per i ricercatori valutare se le traduzioni o le interpretazioni proposte dall’AI siano accurate. Inoltre, c’è il rischio di aspettative irrealistiche su quanto possa essere complessa la comunicazione animale e su quanto possa realmente sovrapporsi a quella umana.

Un altro problema riguarda la quantità di dati necessari. Gli attuali modelli di AI, con database spesso limitati, richiedono enormi quantità di dati per funzionare efficacemente e la ricerca sulla comunicazione animale è ancora agli inizi. Tuttavia, i ricercatori stanno lavorando per colmare questa lacuna, raccogliendo nuove registrazioni e migliorando la qualità dei dati disponibili.

L’uso dell’AI nella ricerca sulla comunicazione animale apre nuove possibilità per la scienza. Mentre ci avviciniamo sempre più alla possibilità di decifrare il linguaggio degli animali, è fondamentale ricordare che queste scoperte non solo arricchiranno la nostra comprensione del mondo naturale, ma potrebbero anche avere un impatto significativo sulla conservazione e protezione delle specie. Dopo tutto, riconoscere che gli animali non solo comunicano, ma hanno anche una propria forma di consapevolezza e interazione sociale, dovrebbe spingerci a rispettare e preservare le loro vite e il loro habitat.

Elena Caccioppoli