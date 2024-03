Robert Downey Jr agli Oscar: ha vinto la statuetta come miglior attore non protagonista per il film Oppenheimer. L’attore ha dedicato il premio alla moglie Susan, che lo ha aiutato a superare le sue dipendenze. Downey Jr ha dato vita a un personaggio complesso e sfaccettato, conquistando critica e pubblico. La vittoria è un riconoscimento al suo talento e alla sua forza d’animo.

La notte degli Oscar ha regalato a Robert Downey Jr il primo premio della sua carriera, consacrandolo come miglior attore non protagonista per la sua magistrale interpretazione di Lewis Strauss nel film Oppenheimer di Christopher Nolan.

L’attore statunitense, figlio d’arte del celebre Robert Downey Sr, ha emozionato il pubblico con un discorso di ringraziamento toccante e sincero, in cui ha ripercorso la sua travagliata ascesa al successo.

Downey Jr ha dedicato la statuetta alla moglie Susan, definendola “la veterinaria che ha trovato un cucciolo abbandonato e gli ha salvato la vita”. Un riferimento commovente alle sue battaglie contro la dipendenza da droghe e alcol, che hanno segnato la sua giovinezza.

La vittoria di Downey Jr non era affatto scontata, data la concorrenza agguerrita nella categoria. Tuttavia, la sua performance in Oppenheimer ha conquistato la critica e il pubblico, dimostrando la sua versatilità e il suo talento immenso.

Nel film, l’attore interpreta il ruolo di Lewis Strauss, il controverso presidente della Commissione per l’energia atomica degli Stati Uniti, che ebbe un ruolo chiave nello sviluppo della bomba atomica. Downey Jr ha dato vita a un personaggio complesso e sfaccettato, con una recitazione intensa e ricca di sfumature.







Un premio che corona una carriera di successi

La vittoria agli Oscar rappresenta un momento di grande apice per la carriera di Robert Downey Jr, che ha alle spalle decenni di successi.

Le sue parole piene di commozione sono state le seguenti:

«Vorrei ringraziare mia moglie, Susan Downey: lei mi ha trovato come un cucciolo abbandonato e, da brava veterinaria, mi ha salvato. Avevo bisogno di questo lavoro più di quanto questo lavoro avesse bisogno di me».

Dagli esordi come attore bambino, passando per il ruolo iconico di Iron Man nel Marvel Cinematic Universe, fino all’acclamata interpretazione in Oppenheimer, Downey Jr ha dimostrato di essere un artista completo e capace di reinventarsi continuamente.

Un riconoscimento all’uomo e all’artista

Oltre al talento recitativo, l’Oscar premia anche l’uomo Robert Downey Jr, la sua forza d’animo e la sua capacità di superare le avversità.

La sua storia è un esempio di come sia possibile risollevarsi dalle proprie debolezze e raggiungere il successo con tenacia e dedizione.

Con questo premio, Robert Downey Jr si conferma uno degli attori più richiesti e apprezzati di Hollywood. Il suo futuro è radioso e ci sono buone probabilità che ci regali altre interpretazioni memorabili negli anni a venire.

La cerimonia degli Oscar

La 96ª edizione degli Academy Awards si è tenuta al Dolby Theatre di Los Angeles e ha visto trionfare il film “Oppenheimer” di Christopher Nolan, che ha conquistato ben 11 statuette, tra cui miglior film e miglior regia.

Altri premiati della serata sono stati:

Miglior attrice protagonista: Cate Blanchett per il film “Tár”

Miglior attore protagonista: Colin Farrell per il film “Gli spiriti dell’isola”

Miglior attrice non protagonista: Michelle Williams per il film “The Fabelmans”

Miglior film straniero: “EO” di Jerzy Skolimowski (Polonia)

La vittoria di Robert Downey Jr agli Oscar è un riconoscimento importante non solo per il suo talento recitativo, ma anche per la sua tenacia, la sua abilità e la sua forza d’animo. Un premio che segna un momento di grande apice nella sua carriera e che ci fa ben sperare per il suo futuro radioso.

Patricia Iori