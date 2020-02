Salvini e Meloni: dolore o sorrisi nel Giorno del Ricordo?

Basovizza. C’è la cerimonia per il Giorno del Ricordo. Ci sono tanti politici. Anche Salvini e Meloni. Che ascoltano, partecipano. Twittano. Parlano del dolore, della necessità di ricordare. Si strappano le vesti e mostrano un dolore lancinante. E poi, ad un certo punto, hanno un’idea. Una brillante idea. Adatta all’occasione.

Un bel selfie da mandare ai fan. Ma sorridente. Allegri eh. Anche se fino ad un secondo prima avevamo la faccia appesa e parlavamo, straziati, di dolore, vittime, tragedia. Tiriamola giù quella faccia triste e facciamo una bel selfie sorridenti. Ma facciamo anche di più: non perdiamo l’occasione per attaccare gli altri. Dedichiamola ai rosiconi “che ci vogliono male”. Chi se ne frega se non è opportuno durante il Giorno del Ricordo. Se quello non è né il luogo né il momento adatto. Se prima parlavamo di dolore e di orrore, ora sorridiamo.