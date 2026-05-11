Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Proceedings of the Royal Society B e realizzato dai ricercatori dell’Università di Grenoble-Alpes indica infatti che i neonati mostrano già nei primi mesi di vita una forma embrionale di sensibilità verso ciò che percepiscono come piacevole o armonioso. Secondo gli studiosi, la bellezza non sarebbe soltanto un concetto culturale o soggettivo, ma anche un’esperienza mentale profondamente collegata al benessere e all’orientamento dell’attenzione.

La bellezza come esperienza cognitiva primaria

L’indagine, guidata dal ricercatore David Méary, parte da una domanda fondamentale: il senso estetico è qualcosa che apprendiamo oppure una predisposizione innata della mente umana? Per rispondere a questo interrogativo, il gruppo di ricerca ha scelto di osservare il comportamento dei neonati davanti a differenti stimoli visivi, cercando di individuare eventuali preferenze costanti.

L’aspetto più innovativo dello studio riguarda proprio il modo in cui viene definita la bellezza. Gli autori evitano di considerarla esclusivamente come un giudizio soggettivo, influenzato da fattori culturali e sociali, e la interpretano invece come uno stato mentale positivo, capace di favorire l’attenzione, la curiosità e il coinvolgimento emotivo.

In altre parole, ciò che viene percepito come “bello” sembrerebbe avere il potere di attrarre naturalmente l’individuo, generando una sensazione di equilibrio e benessere già nelle fasi iniziali della vita.

Le preferenze visive osservate nei neonati

Le conclusioni dello studio si inseriscono in un filone di ricerca già avviato negli anni precedenti. Diversi esperimenti avevano infatti mostrato che i neonati tendono a soffermarsi più a lungo su determinati tipi di immagini rispetto ad altri stimoli visivi.

Tra gli elementi che catturano maggiormente l’attenzione dei bambini molto piccoli emergono soprattutto:

le forme curve;

le configurazioni simmetriche;

i volti umani;

le strutture ordinate e regolari.

Si tratta di caratteristiche che risultano generalmente apprezzate anche dagli adulti, indipendentemente dal contesto culturale di appartenenza. Questo parallelismo ha portato gli studiosi a ipotizzare l’esistenza di meccanismi cognitivi condivisi e molto antichi, probabilmente radicati nell’evoluzione della specie.

La simmetria, per esempio, potrebbe essere interpretata inconsciamente come segnale di stabilità e sicurezza, mentre le linee morbide e curve sembrano trasmettere minori sensazioni di minaccia rispetto alle forme appuntite o irregolari.







Il ruolo dell’evoluzione nella percezione estetica

Secondo gli autori della ricerca, il senso della bellezza potrebbe avere avuto una funzione adattiva nel corso dell’evoluzione umana. Gli esseri umani, sin dalle prime fasi dello sviluppo, tenderebbero a orientare la propria attenzione verso ciò che appare ordinato, armonioso o rassicurante.

Questa predisposizione potrebbe aver favorito la sopravvivenza, aiutando gli individui a distinguere rapidamente ambienti sicuri da situazioni potenzialmente pericolose. Anche il riconoscimento dei volti assume un’importanza cruciale: per un neonato, identificare e seguire il volto di un adulto rappresenta un passaggio essenziale per la protezione e l’interazione sociale.

La ricerca suggerisce quindi che il piacere estetico non sia soltanto una questione culturale o artistica, ma un fenomeno strettamente legato ai meccanismi fondamentali della percezione e dell’attenzione.

Un processo che si sviluppa con la crescita

Sebbene alcune preferenze sembrino emergere molto presto, gli studiosi precisano che il senso estetico continua a evolversi durante tutta la crescita. Le predisposizioni iniziali costituiscono soltanto una base sulla quale intervengono successivamente educazione, esperienze personali, contesto sociale e influenze culturali.

Con il passare del tempo, il bambino impara ad associare valore estetico a elementi sempre più complessi: opere artistiche, musica, paesaggi, linguaggi simbolici e riferimenti culturali. Tuttavia, il nucleo originario della percezione della bellezza potrebbe essere già presente fin dai primi mesi di vita.

Questo aspetto è particolarmente importante perché mostra come le esperienze estetiche non siano accessorie nello sviluppo umano, ma possano contribuire attivamente alla costruzione delle capacità cognitive ed emotive.

Attenzione, emozioni e apprendimento

Uno degli aspetti più interessanti emersi dalla ricerca riguarda il legame tra bellezza e apprendimento. Gli stimoli percepiti come piacevoli tendono infatti a mantenere viva l’attenzione del bambino per periodi più lunghi, facilitando l’esplorazione e l’elaborazione delle informazioni.

Ciò significa che l’esperienza estetica potrebbe avere un ruolo diretto nello sviluppo cognitivo. Quando un neonato viene attratto da forme armoniose o da configurazioni visive ordinate, il suo cervello attiva processi di osservazione, riconoscimento e memorizzazione.

In questo senso, la bellezza diventa uno strumento che aiuta l’individuo a interagire con il mondo circostante. Non si tratta semplicemente di “gradire” qualcosa, ma di costruire un rapporto più efficace con l’ambiente.

Anche le emozioni sembrano svolgere una funzione centrale. Gli stimoli esteticamente gradevoli producono sensazioni positive che favoriscono calma, curiosità e coinvolgimento, elementi essenziali per lo sviluppo relazionale e cognitivo.

I risultati ottenuti dall’équipe francese potrebbero avere importanti conseguenze nel campo della psicologia infantile e delle neuroscienze cognitive. Comprendere in che modo i neonati elaborano gli stimoli estetici permette infatti di approfondire i meccanismi con cui il cervello umano organizza la percezione sin dalle prime fasi della vita.

Le applicazioni potrebbero riguardare anche l’ambito educativo. Se determinati elementi visivi facilitano l’attenzione e il benessere, ambienti progettati con criteri estetici adeguati potrebbero contribuire positivamente allo sviluppo dei bambini.

Oltre l’arte: la bellezza come bisogno umano

Lo studio dell’Università di Grenoble-Alpes contribuisce anche a superare una visione limitata della bellezza come fenomeno esclusivamente artistico o culturale. La ricerca mostra invece che l’esperienza estetica potrebbe rappresentare una componente fondamentale della natura umana.

La tendenza a cercare armonia, ordine e proporzione sembrerebbe infatti comparire molto prima della capacità di formulare giudizi razionali o culturali. Questo suggerisce che la bellezza abbia una dimensione biologica e psicologica profonda, strettamente intrecciata con il funzionamento della mente.

In età adulta, tali predisposizioni si manifestano in forme molto più elaborate: nell’attrazione verso l’arte, nella ricerca di ambienti piacevoli, nell’apprezzamento per il design, la musica o i paesaggi naturali. Tuttavia, secondo gli studiosi, le radici di queste esperienze affonderebbero nei primi mesi di vita.