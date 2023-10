Social media e censura digitale dei contenuti filopalestinesi, fra shadowban e controllo dell’informazione – In tempi di guerra, la propaganda non è certo una novità. Fra volantini lanciati in aereo e poster dove “il nemico” viene raffigurato come meno che umano, la storia (specialmente la nostra) ci insegna che demonizzare la fazione nemica e darle quanto meno spazio di parola possibile è la migliore tattica per portare l’opinione pubblica dalla parte che si desidera.

Eppure, la rivoluzione digitale si era palesata come una vittoria dell’oggettività super partes, come la possibilità di avere in tempo reale, anche nel peggiore dei conflitti, un reportage diretto in grado di mostrare la cruda e nuda realtà della guerra, e di permettere all’utenza di sviluppare una propria opinione, con tutti i dati alla mano.

Ma il nuovo insorgere della guerra fra Israele e Palestina ha dimostrato che quest’oggettività è solo apparente. Abusando dei propri termini di servizio, i social media – Instagram in special modo – stanno infatti operando significativi atti di censura, spesso invisibile, attraverso shadowban dei reporter palestinesi e limitazioni dei loro account.

Uno dei sistemi del controllo dell’informazione più subdoli e mai propriamente spiegati da parte di Meta – azienda proprietaria di Instagram e Facebook – è lo shadowban. Con il termine si intende una serie di pratiche volte a nascondere o ridurre significativamente la presenza mediatica di un individuo o di una certa tipologia di contenuto.

Gli shadowban più comuni consistono in una riduzione drastica della visibilità del profilo colpito, ma possono anche diventare vere e proprie limitazioni dell’account, impedendogli di apparire sulla bacheca principale, o rimuovendo la possibilità di condividere post e storie esternamente alla cerchia dei propri follower.

La caratteristica più insidiosa dello shadowban consiste nel non dare chiare indicazioni sui motivi dietro la limitazione dei contenuti. Anche i VIP possono essere soggetti a simili pratiche: la modella Bella Hadid, figlia di padre palestinese, si è lamentata proprio di Instagram e della censura di contenuti filopalestinesi nel 2022, trovando un buco di quasi un milione di visualizzazioni da parte dei suoi followers ogni volta che discuteva dell’argomento.

La posizione di Instagram relativamente agli shadowban è da sempre poco trasparente, affermando nel 2018 che lo shadowban non esiste, e trovandosi negli anni successivi a ritrattare la posizione fino a un post sul sito ufficiale del 31 maggio 2023 chiamato “addressing shadowbanning” dove, pur mantenendo una certa distanza dalla parola, l’associazione afferma di essere del tutto in grado di limitare l’accesso a determinati account.

Nei giorni dall’11 al 14 di ottobre il commissario del Mercato Interno per l’Unione Europea Thierry Breton ha fortemente incoraggiato Meta, ByteDance e X, le compagnie proprietarie di Facebook/Instagram, TikTok ed X (ex-Twitter), a mobilitarsi al fine di bloccare e rimuovere i contenuti provenienti da Hamas reputati “illegali e di disinformazione” secondo il Digital Service Act.

Nella lettera pubblicata Breton osserva come, nelle norme dei termini di servizio dei social media, le indicazioni relative ai contenuti non ammessi per quanto riguarda “atti terroristici o contenuti espliciti” non siano trasparenti.

Associata alla lettera, la non troppo velata minaccia verso le aziende di fornire entro ventiquattro ore un piano di azione, pena una valutazione negativa ai criteri di conformità dei social media al DSA.

Elon Musk, proprietario di X, ha replicato con toni di sfida, forse vedendo minacciata la libertà di parola, termine chiave del rebranding di X dal momento della sua acquisizione.

Our policy is that everything is open source and transparent, an approach that I know the EU supports.

Please list the violations you allude to on 𝕏, so that that the public can see them.

Merci beaucoup.

— Elon Musk (@elonmusk) October 10, 2023