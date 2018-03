Sony Xperia XZ2/XZ2 Compact: preordinalo e ti regalano le cuffie

Presentati al MWC 2018 di Barcellona, i nuovi Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact sono adesso anche disponibi per il preordine. Chiunque volesse acquistarli, dunque, adesso può. In più, chi effettua il preordine riceverà anche delle cuffie del valore di oltre 300 euro.

Fotocamera e audio al top

Sony ci ha sempre abituato a fotocamere di buona fattura e anche questi Xperia XZ2 non fanno eccezione. La fotocamera frontale dispone, infatti, di ben 19 MP, ma non è questo che la rende interessante. Infatti, questa fotocamera è in grado di realizzare video in slow-motion in Full HD a 960 fps. Nemmeno la fotocamera del Galaxy S9+ ci riesce. Anche il comparto audio non scherza. Grazie alla tecnologia DSEE HX (Digital Sound Enhancement Engine) otterremo una qualità di riproduzione simile alla sala di registrazione (secondo quanto riportato da Sony). Non dimentichiamoci, inoltre, della tecnologia S-Force Front Surround, che garantirebbe una notevole potenza agli speaker stereo degli Xperia XZ2.











Xperia XZ2 e XZ2 Compact in breve

Questi due smartphone sono sostanzialmente molto simili. Le uniche variazioni riguardano la dimensione dello schermo (e dunque la capacità della batteria), le dimensioni (il nome “Compact” per il modello più piccolo non è stato scelto a caso) e il prezzo. Non possono mancare lo Snapdragon 845 e il sensore di impronte digitali. Da notare che nonostante la RAM sia di 4 GB per entrambi gli Xperia XZ2, in alcuni mercati asiatici sarà disponibile una versione da 6 GB (che dunque non è stata riportata nella scheda tecnica che trovate di seguito).









MODELLO XPERIA XZ2 XPERIA XZ2 COMPACT Schermo IPS LCD con diagonale di 5,7″ FHD+ (2160 × 1080) con aspect ratio di 18:9 IPS LCD con diagonale di 5″ FHD+ (2160 × 1080) con aspect ratio di 18:9 Fotocamera posteriore 19 MP con apertura f/2.0 19 MP con apertura f/2.0 Fotocamera frontale 5 MP con apertura f/2.2 5 MP con apertura f/2.2 RAM 4 LPDDR4x 4 LPDDR4x CPU Qualcomm Snapdragon 845 (octa-core: 4 con frequenza 2,8GHz e 4 con 1,7 GHz) Qualcomm Snapdragon 845 (octa-core: 4 con frequenza 2,8GHz e 4 con 1,7 GHz) GPU Adreno 630 Adreno 630 Memoria interna 64 GB UFS 64 GB UFS Batteria 3.180 mAh con Quick Charge 3.0 2.870 mAh con Quick Charge 3.0 Porte – microSD (max 400 GB)

– USB 3.1 – microSD (max 400 GB)

– USB 3.1 Connettività – Bluetooth 5.0

– NFC

– LTE Cat.18

– Wi-Fi ac – Bluetooth 5.0

– NFC

– LTE Cat.15

– Wi-Fi ac Certificazione IP65/68 IP65/68 Sblocco schermo Sensore di impronte digitali (posteriore) Sensore di impronte digitali (posteriore) Colori – Nero liquido

– Argento liquido

– Verde profondo

– Rosa cenere – Nero

– Bianco argentato

– Verde muschio

– Rosa corallo Sistema operativo Android Oreo 8.0 Android Oreo 8.0 Prezzo 799 € 599 €









Cuffie Sony in omaggio

Qualora decidiate di preordinare uno dei due Xperia XZ2, ricordate che Sony vi regalerà un paio di cuffie wireless WH-1000XM2 del valore di circa 300-350 euro. La promozione vale solo dal 14 marzo al 5 aprile. Questo vi incentiverà ad acquistare questi smartphone? Se sì, quale sentite più vicino alle vostre esigenze? Preferite l’ergonomia dello XZ2 Compact o l’ampio schermo dell’XZ2? Fatecelo sapere con un commento.

Davide Camarda