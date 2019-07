Stranger Things: i record di visualizzazioni e la nuova stagione

Stranger Things: Il 4 luglio è uscita su Netflix la terza stagione . Netflix ha iniziato a fornire i dati delle visualizzazioni delle sue serie tv o film e da subito ,solo quattro giorni dopo l’uscita, Stranger Things ha raggiunto un record. È apparso su Twitter che le puntate della stagione sono state viste da ben 40,7 milioni di utenti appena uscita. 18,2 milioni di utenti hanno già visto l’intera stagione. Più di qualsiasi film o di qualsiasi serie, almeno nei primi 4 giorni. Anche la commedia Murder Mistery, come ci fa sapere Netflix, ha fatto un record nel suo primo week end: più di 30 milioni di account.

Stranger Things è una serie ambientata negli anni Ottanta a Hawkins, una cittadina all’apparenza noiosa e ordinaria. In realtà si rivelerà piena di misteri e di orrori.

La terza stagione pare aver convinto proprio tutti dando filo da torcere ai programmi di punta della piattaforma Netflix. Umbrella Acdemy, per esempio, aveva registrato 45 milioni di visualizzazioni in un mese. You e Sex Education arrivano ai quattro milioni circa.

Stranger Things si fermerà?

I Duffer, i registi, hanno parlato della quarta stagione. La quarta stagione si farà. E sarà molto diversa dal solito.

Non vogliamo costringerci in un angolo, quindi cerchiamo di avere questi primi confronti con gli sceneggiatori solo per assicurarci che ci stiamo preparando per andare nella giusta direzione. Non ne sappiamo molto, ma la base della quarta stagione c’è ed è pronta. Alla fine della seconda stagione, sapevamo di Billy. Sapevamo che i russi stavano per entrare. Non conoscevamo il centro commerciale e tutto il resto, ma avevamo già ben in mente la struttura principale. Ed è dove ci troviamo ora: abbiamo una storia principale. Adesso dobbiamo solo aggiungere i dettagli e le sfumature. Siamo piuttosto entusiasti per la direzione che prenderà la storia. Questa quarta stagione di Stranger Things sarà molto diversa dalle altre. E pensiamo sia la cosa giusta da fare. Matt ha poi aggiunto:

Penso che la cosa più grossa che accadrà sarà che verranno allargarti un po’ gli orizzonti della serie, non in termini di scala o di effetti speciali, ma nel senso di includere portali che conducano in aeree al di fuori di Hawkins.

Mariafrancesca Perna