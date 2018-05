Suck my Blues : a breve il nuovo lavoro discografico di Cafiero

I Suck my Blues sono impegnati in studio per la registrazione del loro nuovo album di inediti che, secondo le prime indiscrezioni, si preannuncia esplosivo.

Suck my Blues è il progetto in lingua inglese di Cafiero, fondatore e leader dell’omonima band, parallelo al percorso da solista.

La formazione, di origine salentina, sta ultimando il seguito dell’ ep “Suck my Blues”, realizzato nel 2013, di cui Cafiero è produttore, autore, cantante e chitarrista.

Il disco in produzione racchiude brani energici, ben strutturati, coinvolgenti al primo ascolto. Il gruppo afferma la propria identità con un sound che affonda le radici nel blues e nel rock per poi giungere a sonorità elettroniche. Un percorso evolutivo evidente dalla contaminazione dei suoni, magnificamente assemblati, e dalla maturità artistica di ogni singolo elemento della formazione. Il nuovo album sarà anticipato in radio da un singolo, in uscita entro la fine della primavera, e sarà presentato dal vivo, in una serie di concerti, nel corso dell’ intera estate.

I Suck my Blues sono: Cafiero (all’anagrafe Salvatore Cafiero, voce e chitarra), Tonio Longo (basso), Filippo Longo (batteria) e Michele D’Elia (elettro synth).

Cafiero, dopo il lancio del suo omonimo e primo disco (disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming), ha deciso di dare seguito al progetto Suck my Blues, ideato dopo un’intensa esperienza “live” negli Stati Uniti. L’artista ha dichiarato che la sua attività di autore e musicista prosegue parallelamente agli impegni con il proprio percorso da solista e con i Suck my Blues:

“Considero la musica il mio stesso respiro. Comporre canzoni è, per me, linfa vitale”.

Cafiero, infatti, è attualmente impegnato, come chitarrista, nella registrazione del nuovo album di inediti di Gianluca Grignani e nella realizzazione di un progetto discografico con alcuni musicisti.

di Anna Lamonaca