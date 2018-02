This is love, this is real… this is us: l’amore tra Jack e Rebecca

San Valentino, amore e This is us: la storia di Jack e Rebecca e la speranza di un qualcosa di migliore

In una marea di notizie di morte, a volte bisogna credere in qualcosa di positivo ed è esattamente questa speranza il punto di forza di “This is us”. La serie tv di Dan Fogelman trasmessa dal 20 settembre 2016 dall’emittente NBC è già arrivata alla seconda stagione.

Niente fantascienza, niente colpi di scena troppo eclatanti. Semplicemente il racconto della normalità. La trama infatti ruota attorno alla quotidianità della vita della famiglia Pearson. Si esplorano l’infanzia, l’adolescenza e la vita adulta dei tre ragazzi in tutte le sue sfaccettature. Non si può fare a meno di indentificarsi nei successi e fallimenti di Kate, Kevin e Randall. Non si può fare a meno di innamorarsi dell’idea dell’amore tra Jack e Rebecca.

Ed oggi che è San Valentino, non si può non omaggiare una delle coppie delle serie tv che hanno fatto innamorare i fan. Sebbene ormai questo giorno sia diventato un clichè, fatto di cioccolatini e regali e frasi sdolcinate scambiate tra gli innamorati, rimane comunque il fatto che per un giorno si vuol dare importanza all’amore.

Perché allora prendere come esempio Jack e Rebecca di “This is us?”

Il loro è un amore fatto di piccolezze, come la prima scena che vediamo tra loro: Rebecca (Mandy Moore) presa dagli ormoni della gravidanza, si è dimenticata del compleanno di Jack (Milo Ventimiglia). Ma nonostante il pancione decide di fare un ballo sensuale per il marito, portandogli un muffin con una candelina.









Il loro legame è così stretto e profondo che non è stato spezzato nè dalla perdita del loro terzo figlio (adotteranno poi Randall) né dai problemi di alcolismo di Jack. Come è risaputo, sono questi due fattori che possono incrinare un rapporto di coppia, ma loro riescono a superare i loro problemi dandosi supporto l’un l’altro. E se a primo impatto questo possa apparire romanzato e non possibile nella realtà, alla base c’è il desiderio di voler trasmettere il messaggio che se si crea un legame di fiducia con l’altro e si scende a compromessi, questi sono già punti forti in un rapporto.

Diventa quindi chiaro che Fogelman vuole dare un insegnamento ai fan. Lo stesso Milo dichiara che

“This is us non è solo intrattenimento. È il bisogno di sentire che c’è del buono là fuori e che nonostante il dolore o la sofferenza puoi superare tutto affidandoti alla tua cerchia di amici e andare avanti nella vita” .

L’amore in “This is us” è qualcosa di semplice, sensibile fatto di linguaggio quotidiano, di scene che raccontano una vacanza in famiglia, di due genitori alle prese con i figli adolescenti. Di una coppia che si è incontrata per caso in un bar davanti ad una canzone. Lei, che trova la forza di sopravvivere alla cosa più terribile che possa succedere: la perdita della propria anima gemella. Lui, che fino all’ultimo non ha potuto fare a meno di salvare dalle fiamme i ricordi della sua famiglia pur sapendo di rischiare per la propria vita.

this-is-us-jack-rebecca-promesse-matrimoniali/

Rosiello Silvia