Sei un leghista appassionato? Ti emozioni pensando che c’è solo un “Capitano”, ma non è un certo Totti da Roma (ladrona)? Se Matteo Salvini è il tuo politico preferito e il tuo sogno è quello di sentirlo dire “Aiutiamoli a casa loro” dal vivo, ora potrai realizzarlo! Come? Con un concorso che non ha nulla da invidiare alle raccolte punti dei supermercati. Una possibilità unica nella vita, concessa in questa campagna elettorale surreale e grottesca. Il leader della Lega ha lanciato un concorso social, chiamato “Vinci Salvini”. L’iniziativa è da prendere alla lettera: se vinci, potrai ottenere un caffè o una telefonata con Matteo o la condivisione di una tua foto sui profili social della Lega.

Le regole del “Vinci Salvini”

Il concorso parte adesso e si conclude il 4 marzo. Si può partecipare iscrivendosi nell’apposita sezione nel sito del candidato premier. È necessario possedere un profilo Facebook perché si tratta di una social competition: per ottenere punti bisogna mettere “mi piace” a più non posso ai post della pagina di Mattero Salvini e nella maniera più veloce possibile.

Ci saranno poi due classifiche, una giornaliera e una settimanale. I vincitori della prima riceveranno una telefonata da Salvini e un post con la loro foto su tutti i suoi canali social, raggiungendo quindi un pubblico di 3 milioni di persone.

I vincitori della seconda, che saranno quattro da qui al 4 marzo, incontreranno direttamente il leader del carroccio per un caffè e, se vorranno, potranno far condividere il video dell’incontro su tutti i social della Lega: Facebook, Twitter, Instagram e Youtube.









L’idea è quella di un gioco social con gli elettori

Se ancora non ci credete e pensate che il “Vinci Salvini” sia una bufala o una trovata satirica corredata da un buon fotomontaggio, allora vi lascio qui il link con uno spiegone fatto da Salvini stesso. In un video condiviso su Youtube, egli spiega come è nata l’idea di questo concorso:

Gli altri hanno tv, radio, giornali, telegiornali, banche, cooperative, quattrini, noi abbiamo voi, noi abbiamo la rete, finché ce la lasciano libera. […] Oggi vinciamo in rete, il 4 marzo con il voto alla Lega vinciamo in tutta Italia.

L’obiettivo di questa iniziativa è quello di aumentare le reazioni nei social della Lega e di fare un gioco con gli elettori, per coinvolgerli direttamente. Ed essi non si stanno facendo certo scappare l’occasione. Nella pagina Facebook di Salvini premier, il post che spiega il concorso è stato accolto da commenti di fan entusiasti.

E allora, cosa fai lì impalato? Metti “mi piace” in fretta, Salvini ti aspetta!

Per tutti coloro che invece vogliono partecipare ad un concorso in cui si vince qualcosa di realmente utile, basta recarsi al supermercato più vicino.

Rossella Micaletto