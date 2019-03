A Como mamma da record: è nata Giuditta, quarta femmina di undici figli

A Como una mamma da record. Claudia Guffanti di 38 anni ha dato alla luce la sua undicesima figlia, Giuditta.

“Non ci fermiamo qui” ha detto ad amici e parenti la donna che è sposata con Diego Pianarosa da quasi vent’anni.

La piccola, nuova arrivata, è nata nell’ospedale lombardo di Valduce a Como ed è la quarta femmina della coppia. I due infatti hanno undici figli di cui 4 femmine e 7 maschi che vanno dai due anni fino ai 16.

La mamma non lavora perché ha deciso di dedicarsi pienamente ai figli e al momento è solo il marito, consulente informatico, che si occupa di mantenere la sua grande famiglia.









Le dichiarazioni

“La mia felicità è vederli tutti seduti attorno al tavolo a cena“, ha raccontato la mamma record a La Provincia di Como.

Al Corriere della Sera ha assicurato che “non è stato un peso per me rinunciare al lavoro” perché “io e mio marito accogliamo la vita come un dono, non facciamo calcoli e non ci siamo prefissati un numero di figli“.

La neomamma ha poi spiegato che “non è facile la vita di tutti i giorni con una famiglia così numerosa” in quanto “non è sempre tutto rose e fiori ma non mi è mai pesato dedicarmi a tempo pieno ai miei figli”.

Claudia Guffanti ha avuto undici parti e tutti ‘naturali’ come naturale è per lei l’idea di essere una mamma di undici figli. Lei stessa ha detto di non volersi fermare e di non voler perdere il primato in Lombardia.

La natalità in Italia

Un record a tutti gli effetti se si pensa che gli ultimi dati disponibili dell’Istat in merito alla natalità avevano evidenziato un calo negli ultimi 10 anni. Nel 2017 sono stati iscritti in anagrafe per nascita 458.151 mila bambini, oltre 15mila in meno rispetto all’anno prima. Inoltre secondo l’Istituto Nazionale di Statistica nel triennio 2014-2017, le nascite sono diminuite di 45mila unità e addirittura 120 mila in meno rispetto al 2008.

Eleonora Spadaro