Signori e signori vi presento mister avocado: il frutto più adatto a uno sportivo. Secondo degli studi questo frutto è l’alimento ideale per chi pratica qualsiasi sport.

Le origini dell’Avocado









L’Avocado è un frutto di origini antiche. La sua natalità, infatti, deriva dagli Aztechi che, prima di ogni altro, avevano capito le proprietà di questo alimento.

Il nome speciale che, nella lingua originale è “ahuacatl” ha un significato davvero particolare. La traduzione, infatti, è letteralmente testicolo. Probabilmente per via della forma o forse per le molteplici qualità. Questo non lo sappiamo, fatto sta che i nativi americani coltivavano il polposo frutto ancora prima dell’arrivo di Cristoforo Colombo.

Anche i coloni definirono magico questo frutto denominandolo “pera alligatore”. Lo stesso viene descritto come un frutto ricco, con una polpa morbida come il burro e di un ottimo sapore.

Lo studio

Ma perché l’avocado è stato definito dagli esperti il cibo migliore per gli sportivi? La risposta è legata essenzialmente alla composizione del frutto. Nonostante presenti un elevato contenuto di grassi, infatti, è caratterizzato dalla presenza di fibre, acido folico e vitamine.









Gli esperti nutrizionisti hanno sottolineato il fatto che il contenuto lipidico ha effetti positivi sul colesterolo. Inoltre, è perfetto per chi si appresta a svolgere uno sport faticoso che richiede parecchia energia.

Mangiare un po’ di avocado prima di un’attività sportiva pesante permette di aumentare la massa muscolare. Nonostante le calorie apportate, inoltre, si presta a essere utilizzato anche nelle diete poiché il contenuto di carboidrati è molto basso.

Le proprietà dell’avocado









L’avocado ha un contenuto davvero eccezionale per gli sportivi. La presenza del potassio, presente nel frutto in maniera maggiore rispetto alle banane, per esempio, combatte la debolezza muscolare. Ma non basta poiché aiuta gli sportivi a evitare crampi e problemi di pressione sanguigna.

All’interno dell’avocado è poi presente il ferro, elemento necessario a far diminuire il senso di stanchezza. Il ferro, inoltre, agevola il flusso di ossigeno alle ossa. Quest’ultime riescono a mantenersi forti e resistenti grazie anche alla vitamina K, della quale l’avocado è ricco, e alla vitamina C.

Tra le altre cose, questo frutto si presta bene a essere ingerito prima di un’attività sportiva intensa poiché è leggero. Questo permette a chi pratica sport di non sentirsi appesantito prima di un allenamento.

Elena Carletti