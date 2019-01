L’ineguaglianza promuove la deforestazione in America Latina

La deforestazione tropicale contribuisce in misura determinante al cambiamento climatico e alla perdita delle funzioni dell’ecosistema locale e globale. L’America latina rappresenta una larga fetta delle foreste tropicali rimanenti, ma presenta anche tassi di deforestazione ben al di sopra della media mondiale. Qui, il più grande driver della deforestazione è l’espansione delle frontiere agricole per soddisfare le richieste dei mercati internazionali.

Da tempo si ritiene che squilibri di potere e disuguaglianza economica giochino un ruolo nei processi che causano la perdita delle foreste tropicali. Tuttavia, gli effetti della disuguaglianza sull’ambiente rimangono oggetto di dibattito scientifico. Alcuni osservatori suggeriscono che l’aumento della disuguaglianza ostacola l’azione collettiva necessaria per proteggere l’ambiente. Altri suggeriscono che potenti élite preoccupate per la conservazione ambientale possono consentire una migliore conservazione degli ecosistemi.









Negli ultimi anni c’è stato un rinnovato interesse per la disuguaglianza. A livello globale, c’è stato un aumento della concentrazione di reddito e ricchezza con un numero di conseguenze economiche, sociali e ambientali. America Latina una delle frontiere agricole più attive del mondo e allo stesso tempo registra uno dei più alti tassi di disuguaglianza.

Comprendere il ruolo della disuguaglianza nel dirigere il processo di intensificazione agricola verso la salvaguardia della terra o un’ulteriore espansione agricola e la conseguente deforestazione, è importante per informare le politiche correttive appropriate.

Un nuovo studio condotto da Graziano Ceddia presso il Centro per lo Sviluppo e l’Ambiente (CDE) dell’Università di Berna, analizza in primo luogo i collegamenti specifici tra le diverse forme di disuguaglianza , l’aumento della produttività agricola e l’espansione dei terreni agricoli a scapito di foreste in America Latina.

Quando si tiene conto dei ritardi temporali, la produttività agricola sembra essere principalmente risparmiata dalla terra. Aumenta il livello di disuguaglianza, in tutte le sue forme, promuove l’espansione agricola, in tal modo erodendo gli effetti di aumento della produttività dovuti alla terra.

Lo studio mostra che una maggiore disuguaglianza aumenta la deforestazione e che meno disuguaglianza protegge meglio le foreste a lungo termine. I risultati sono stati pubblicati negli Atti della National Academy of Sciences .

Il prezzo del commercio

Dalla fine del 20 ° secolo, il volume degli scambi globali è cresciuto in modo esponenziale, aumentando la domanda di prodotti agricoli, colture e bestiame. Per produrre l’approvvigionamento, i paesi tropicali hanno convertito le loro foreste per la produzione di colture e bestiame, causando una perdita di biodiversità e servizi eco-sistemici, come il sequestro del carbonio, la protezione dalle inondazioni o l’impollinazione, aumentando le emissioni di biossido di carbonio.

Uno studio, condotto dal team NUS, ha analizzato i dati di 85 paesi, combinando le stime della terra utilizzata nei paesi tropicali per produrre i prodotti per l’esportazione. Hanno anche incorporato le importazioni dei paesi; il bioma che sarebbe presente se la deforestazione non avesse avuto luogo; i benefici generati dall’agricoltura e dal legname attraverso il commercio; e le perdite dai servizi eco-sistemici perduti.

I risultati di questo primo studio hanno dimostrato che la maggior parte dei paesi tropicali subisce enormi perdite economiche nette per un valore di 1,7 trilioni di dollari ogni anno. In cima alla lista ci sono paesi come Brasile, Tailandia, India, Vietnam e Indonesia, dove vaste aree di terra vengono utilizzate per la produzione di legname, colture e bestiame da esportare.









Il vicepresidente Roman Carrasco ha spiegato: “La deforestazione è supportata nell’ipotesi che i paesi stiano meglio impegnandosi in attività agricole. Ma le nostre scoperte mostrano che non è necessariamente così. Il che sottolinea l’urgenza per i paesi tropicali di ripensare le loro terre. Utilizzare le strategie: senza incorporare i costi ambientali nel commercio internazionale. La deforestazione oltre i livelli ottimali continuerà e potrebbe portare a gravi conseguenze ambientali “.

Utilizzare guadagni di produttività per proteggere le foreste

L’aumento della produttività agricola (produzione per ettaro) ha il potenziale per ridurre la pressione sulle foreste rimanenti, risparmiando terreno per la natura e continuando a soddisfare le richieste alimentari globali. Ma può anche aumentare la redditività dell’agricoltura e incentivare la conversione di più foreste in terre coltivate.

Una precedente ricerca condotta da Graziano Ceddia mostra che il miglioramento della produttività agricola da solo non è sufficiente per prevenire l’espansione agricola e la deforestazione in America Latina. Invece, il contesto istituzionale è vitale, comprese le politiche, le regole e i regolamenti ambientali.

“Sappiamo che diverse forme di disuguaglianza possono avere un impatto significativo sulla formulazione delle leggi ambientali”, afferma Ceddia. La novità di questo studio è la sua esplicita indagine sull’interazione tra produttività agricola, espansione dei terreni agricoli a scapito delle foreste e varie forme di disuguaglianza.

Consigli per i responsabili politici

Lo studio esamina tre diverse forme di disuguaglianza: reddito, terra e ricchezza. I livelli di disuguaglianza sono più alti e durano più a lungo nel caso della proprietà della terra e della ricchezza. I risultati dello studio suggeriscono che in un’ipotetica situazione di uguaglianza, aumenti della produttività agricola promuoverebbero la deforestazione a breve termine.

Ma in uno “scenario di uguaglianza” a lungo termine, una maggiore produttività agricola porterebbe effettivamente a una migliore protezione delle foreste. Lo studio mostra, tuttavia, che l’aumento di tutte le forme di disuguaglianza alla fine promuove l’espansione agricola, erodendo i potenziali benefici ambientali di una maggiore produttività. I risultati indicano anche che l’effetto della disuguaglianza di reddito è maggiore di quello della disuguaglianza di terra o ricchezza.

I risultati suggeriscono anche che l’impatto istantaneo della disuguaglianza è maggiore dell’effetto complessivo (tenendo conto dei ritardi temporali) e che gli effetti della disuguaglianza di reddito sono più forti di quelli della disuguaglianza di terra e ricchezza, rispettivamente. Traendo vantaggio dall’aumento della produttività agricola e dal raggiungimento di un’intensificazione agricola sostenibile in America latina, sono necessari interventi politici che affrontino specificamente l’ineguaglianza.









Una possibile spiegazione dei risultati è che reddito, terra e disparità di ricchezza ostacolano la cooperazione sociale necessaria per proteggere le foreste. Potrebbe anche essere che l’espansione agricola sia più facile ed economica quando la proprietà della terra è concentrata in poche mani. Oggi l’America Latina presenta alcuni dei più alti livelli di disuguaglianza nel mondo.

“Se vogliamo garantire che l’aumento della produttività agricola serva a proteggere le foreste tropicali , il messaggio ai responsabili politici è chiaro”, afferma Graziano Ceddia. “Una distribuzione più equa del reddito, della ricchezza e della proprietà della terra non è solo più equa, ma anche un mezzo efficace per migliorare la protezione ambientale”.

Felicia Bruscino