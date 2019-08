La rivoluzione letteraria e politica di Michela Murgia

View this post on Instagram

Da 4 giorni, se vi fosse sfuggita, è on line una nuova puntata di #Morgana e non importa se è agosto: le donne controcorrente non riposano mica quando lo dice il calendario! La Morgana che io e Chiara Tagliaferri abbiamo scelto insieme a StorieLibere per farvi compagnia in questa coda d'estate è la filosofa Ipazia d'Alessandria, la donna più sapiente dell'antichità, la quale – in un'epoca in cui le donne potevano decidere al massimo come intrecciarsi i capelli – ammaestrava i filosofi e consigliava i politici. Lo ha pagato caro, ma la sua eredità di donna libera è passata fino a noi e ancora sa ispirarci. Potere ascoltare l'episodio gratuitamente su StorieLibere.fm o su Spotify e iTunes, cercando "Morgana". @chiaratagliaferri