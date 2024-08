La misura istituita dal Decreto lavoro, successivamente modificata dal Decreto Milleproroghe 2024, è ora operativa a seguito della pubblicazione del Decreto attuativo del 27 giugno 2024 sulla Gazzetta Ufficiale n.197 del 23 agosto 2024 e darà la possibilità agli enti interessati, a partire dal 2 settembre, di presentare la domanda per accedere agli incentivi finalizzati all’assunzione di persone con disabilità di età inferiore ai 35 anni

L’iniziativa si rivolge agli enti e alle organizzazioni del Terzo Settore che assumono a tempo indeterminato giovani con disabilità, offrendo un contributo significativo per favorire l’inclusione lavorativa di questa categoria. Il contributo previsto si compone di due parti: un importo una tantum di 12.000 euro e un sussidio mensile di 1.000 euro per ogni mese di lavoro. Questo incentivo si applica alle assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024, inclusi i casi di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

L’accesso agli incentivi è riservato a specifici soggetti, tra cui gli enti del Terzo Settore, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), a patto che siano regolarmente iscritte negli appositi registri. La misura rappresenta un sostegno concreto per le realtà che operano nel sociale, promuovendo l’occupazione stabile di giovani con disabilità e contribuendo alla loro integrazione nel mondo del lavoro.

La procedura per richiedere gli incentivi è stata disciplinata dettagliatamente dal Decreto 27 giugno 2024. Le domande devono essere presentate tramite il portale web dell’INPS, utilizzando il servizio online disponibile previa autenticazione con SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Al momento della presentazione della domanda, l’INPS rilascia una ricevuta contenente un codice identificativo, utile per monitorare lo stato della pratica.

Come presentare la domanda

Le istanze devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva, nella quale il richiedente attesta una serie di informazioni necessarie per l’istruttoria. Tra i dati richiesti vi sono quelli identificativi dell’ente, il numero di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, le generalità del rappresentante legale, i dati delle persone con disabilità assunte, il rispetto delle normative in materia di regolarità contributiva e l’assenza di inadempimenti fiscali, in conformità all’articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Inoltre, deve essere indicato l’IBAN del conto corrente su cui verrà accreditato il contributo e un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni ufficiali.







Il periodo per la presentazione delle domande va dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024. È essenziale che i soggetti interessati rispettino i requisiti stabiliti dalla normativa per poter accedere ai fondi, che sono concessi nel rispetto delle regole sugli aiuti di Stato, in particolare quelle previste dal regolamento UE n. 2023/2831 relativo agli aiuti “de minimis”.

Gli enti interessati

Gli enti che intendono beneficiare di questi incentivi devono aver effettuato assunzioni a tempo indeterminato di persone con disabilità di età inferiore ai 35 anni entro il 30 settembre 2024. Il contributo spetta anche se l’assunzione avviene tramite la trasformazione di un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, purché la trasformazione sia avvenuta all’interno del periodo indicato.

Oltre al requisito temporale, il datore di lavoro deve garantire la regolarità contributiva, comprovata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), e il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Queste condizioni sono indispensabili per assicurare che l’erogazione dei contributi avvenga in modo trasparente e conforme alle leggi vigenti.

La misura introdotta dal Decreto lavoro e perfezionata dal Decreto Milleproroghe rappresenta un’opportunità importante per incentivare l’occupazione di giovani con disabilità, sostenendo gli enti del Terzo Settore che si impegnano in questo ambito. Gli incentivi, sebbene temporalmente limitati, possono contribuire in modo significativo alla creazione di posti di lavoro stabili e inclusivi, rafforzando il tessuto sociale ed economico del paese. Le organizzazioni interessate sono invitate a presentare le proprie domande entro la scadenza del 31 ottobre 2024, per poter beneficiare di queste importanti agevolazioni.

Vincenzo Ciervo